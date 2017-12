(Tomada de la Red)

Amazon acaba de lanzar 'Pet Profiles', una manera de agregar a tu mascota a tu cuenta personal. De momento es una funcionalidad exclusiva para aquellos que tienen un perfil en Amazon.com, y a continuación vamos a analizar todas sus posibilidades.Si estás logueado en Amazon.com, al entrar en esta sescción podemos crear un perfil para nuestra mascota con un par de clicks. Como muestra la captura superior, ofrecen un 20% de descuento en la siguiente compra con productos para mascotas.Un perfil para tu mascota en AmazonUna vez que hayamos hecho click en "crear perfil de mascota" nos llevará a una página en la que nos da la posibilidad de elegir entre siete tipos de animales: gatos, perros, pájaros, peces, caballos, reptiles y "pequeños animales".Después aparece un apartado para darle un nombre a nuestra mascota y, si queremos, incluso podemos subir una fotografía suya. También es posible especificar la raza, edad, peso, sexo y (obviamente) preferencias en cuanto a comida o juguetes.Al seguir todos los pasos, en nuestro perfil nos aparecerá un apartado con el de nuestra mascota, para así ver un listado de productos recomendados específicamente para ella. Si compras este tipo de productos desde Amazon no debería ser una mala idea, ya que solo debería mostrarte cosas relaccionadas con los parámetros que has introducido.Imagino que esta funcionalidad llegará al resto de países, pero Amazon no lo ha confirmado ni ha ofrecido una fecha aproximada. Uno hasta se puede imaginar un futuro próximo en el que Alexa es capaz de detectar los ladridos de nuestro perro, interpretarlos y hacer un nuevo pedido de comida.Fuente:https://www.genbeta.com/web/amazon-permite-crear-perfiles-de-mascotas-pero-la-comida-la-tendras-que-seguir-comprando-tu