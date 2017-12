(Tomada de la Red)

Durante las temporadas festivas es común que las mascotas sean comercializadas como regalo, algunos padres buscan darle a sus hijos algo diferente, sin embargo esto no es recomendado por los veterinarios.



Así lo comentó Juan Francisco Olivas Zaragoza, médico veterinario zootecnista, “nosotros como veterinarios tenemos la ética de comentarle a la gente que no compre perritos en las tiendas de mascotas o que no los regalen en los cumpleaños, los 14 de febrero o en las fechas importantes para alguna persona, mucho menos para los niños porque a los niños como cualquier juguete nuevo solo les va a llamar la atención los primeros días y luego ya después nadie se va a encargar del perrito.”



Dijo que en el caso de los regalos a los niños es común que suceda que quien se encarga de atender a la mascota es la mamá del menor, pero a fin de cuentas podría ser una carga y muchas personas no tienen la consciencia del cuidado animal y terminarían por abandonarlo, por lo que estos regalos solo propician el incremento de perros en situación de calle y con ello todos los problemas que se generan al respecto.



“Todos esos perritos que no tienen un hogar nos dan más enfermedades, tenemos más garrapatas, tenemos más problemas respiratorios por las heces que se volatizan,” comentó.



Dijo que los veterinarios recomiendan otras opciones de regalo para estas fiestas decembrinas.



“Yo les recomendaría mejor que busquen juguetes y que los niños puedan jugar ya con ellos y ya cuando pierdan el interés en el juguete pues no vamos a dañar a nadie,” expresó.



Dijo además que falta cultura para el cuidado de las mascotas, ya que muchos de los dueños solo les aplican las primeras vacunas y el animal va perdiendo inmunidad por lo que puede adquirir enfermedades mortales como el parvovirus y el moquillo.



Fuente:http://netnoticias.mx/2017-12-05-f3bf309c/piden-no-regalar-mascotas-en-navidad/