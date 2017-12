5 adornos de navidad que son un peligro para tus mascotas

(Tomada de la Red)

La Navidad es una época muy hermosa que llena de alegría nuestro hogar pero si no se tienen los cuidados necesarios, algunos adornos de navidad peligrosos pueden dañar gravemente a nuestras mascotas.



Para evitar accidentes, es necesario que tomes en cuenta algunas medidas de prevención que mantendrán a salvo a tu mascota en la temporada navideña.



Adornos de navidad peligrosos para mascotas

Aunque son muy bonitos, pueden ser una trampa mortal para tu mejor amigo peludo.



Cables

Mientras haces la instalación de la iluminación de tu árbol de Navidad, ten mucho cuidado con los cables eléctricos, ya que tu mascota podría jugar y enredarse con ellos. ¿Las consecuencias? Asfixia o aplastamiento al jalar y tirar el árbol con los cables.



Si tu mascota muerde los cables enchufados, se expondrá a una fatal descarga eléctrica o una quemadura grave. Para evitarlo, procura recogerlos y enrollarlos hasta que termines de instalarlos.



Luces navideñas

Ten mucho cuidado para que tu mascota no muerda o mastique las luces navideñas mientras están encendidas, ya que podría sufrir una descarga eléctrica o clavarse los cristales de los foquitos.



Para evitarlo, asegúrate de desenchufar las luces cuando no estés en casa.



Esferas navideñas

Generalmente, las esferas de Navidad están fabricadas con materiales muy frágiles y capaces de hacer cortadas o heridas importantes en las mascotas.



Por ello, lo mejor es que evites las esferas de cristal y optes por aquellas hechas de fieltro o cuerda que son mucho menos peligrosas y lucen igual de bonitas.



Serpentinas o listones brillantes

Algunos de los adornos de Navidad peligrosos más importantes son estos, ya que si perros o gatos los mastican o los tragan por accidente, pueden producir asfixia, enroscarse en los intestinos y obstruir su sistema digestivo.



Nochebuena

Pocos lo saben pero la flor de nochebuena es una planta muy tóxica para las mascotas. Puede provocar graves problemas estomacales, por lo que es importante que la coloques fuera de su alcance.



Otras plantas tóxicas son el muérdago y el acebo.



