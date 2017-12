Tus piernas revelan tu personalidad

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Unas piernas firmes muestran una actitud neutral



Cuando hablamos de imagen, seguramente piensas en maquillaje, peinados, ropa, zapatos y accesorios. Y si hablamos de lenguaje corporal, seguro has escuchado mucho sobre la mirada, los gestos y los movimientos de tus manos. A estas alturas sabes todo sobre los colores que más te gustan y las prendas que más te favorecen.



¿Y las piernas? ¿Has pensado todo lo que tus piernas dicen sobre ti?



Las piernas son la zona del cuerpo más alejada de nuestro cerebro; por ello, nuestra mente racional tiene menos control sobre ellas y les permite expresar sentimientos internos con más libertad.



La experta en imagen, Ximena de Icaza, compartió con nostras y Gillette Venus muchos secretos sobre el papel que juegan las piernas en el lenguaje corporal ¿Sabías que puedes saber mucho acerca de una persona por la postura de sus piernas?



Cada posición cuenta con claves sutiles que nos hablan de la particularidad de cada persona, de lo que quiere y de cómo se siente. Esto explica por qué las piernas y pies son una herramienta importante de información. Generalmente no somos conscientes de lo que hacemos con ellos y es más difícil manipularlos como lo hacemos con la gesticulación o nuestros ademanes.



Las piernas nos sirven para 2 propósitos: para dirigirnos hacia dónde queremos ir y para quitarnos o movernos de donde no queremos estar.



En pocas palabras, nos comunican las ganas que tiene una persona de quedarse o de retirarse en una conversación. A continuación encontrarás lo que nuestras posturas de piernas revelan de nosotros.



1. Firmes: Es una posición formal que demuestra una actitud neutral. Mensaje: “Estoy atenta” • Ideal para utilizarla con un cliente o con tu jefe.



2. Piernas separadas: Es una posición de dominancia. Mensaje: “No tengo intención de irme”. • La postura perfecta para negociar y transmitir seguridad. Cuida no abrir las piernas de más.



3. Un pie enfrente: El peso del cuerpo se pasa para un lado de la cadera. Mensaje: “Me interesa lo que estoy apuntando con el pie”. • Es el parado perfecto para las reuniones. Apunta los pies hacia las personas que te interese más integrar en la conversación.



4. Pierna cruzada: Una pierna se cruza por delante de la otra juntando ambos tobillos. Es una postura delicada, pues debes cuidar mucho con quién la haces para no bloquear la comunicación. Mensaje: A la defensiva, lejana o sumisa. • Utiliza ésta posición cuando te sientas arrepentida o quieras enviar un mensaje de ingenuidad.



Las posturas que solemos hacer cuando estamos sentados son las siguientes:



1. Cruzar las piernas



– Estilo Europeo: Pierna cruzada naturalmente y relajada. Mensaje: femineidad, sensualidad o inaccesibilidad. • Cuida no cruzar los brazos al mismo tiempo, para que no luzcas negativa.



– Estilo Americano: Cruzas el tobillo de una pierna sobre la rodilla de la otra. También conocido como “El 4”. Mensaje: dominancia, relajado o jovial. • Evita sostener tu pantorrilla con las manos al sentarte de esta forma, ya que lucirás como una persona necia o competitiva.



– Pie detrás de la pantorrilla: Enrollar el pie de una pierna detrás de la pantorrilla de la otra. Mensaje: timidez o inseguridad. • Nos habla de una personalidad retraída; si ves a alguien con esta postura, procura actuar de una forma amigable y cálida.



2. Bloquear los tobillos: Rodillas separadas y tobillos juntos bajo la silla. Mensaje: frustración, nerviosismo o emociones negativas. • Definitivamente no es la postura ideal para una primera cita o entrevista laboral.



3. Pies en el suelo: Rodillas ligeramente separadas con ambos pies sobre el piso. Mensaje: credibilidad o seguridad. • Cuando llegues a una negociación, es la postura perfecta para poder generar una comunicación más cercana.



Cualquiera de estas posturas lucirá aún mejor con unas piernas impecables. Además de comer en forma saludable y ejercitarte regularmente, tu rutina de belleza es el complemento perfecto.



El afeitado es una parte clave de este proceso y con Gillette Venus es posible alcanzar una afeitada perfecta y suave en apenas un movimiento, dejando la piel hidratada.



Unas piernas bien cuidadas hablan muy bien de ti. Hablan de lo mucho que aprecias tu cuerpo, de la atención que pones en su cuidado y del sentimiento o emoción que quieres transmitir con tu postura.