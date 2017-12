Lo que debes saber antes de hacerte un cambio de 'look'

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El cabello es un lugar que almacena datos importantes de nuestro ADN y representa a uno de los signos físicos que nos hacen únicos e irrepetibles. Entre los rasgos más poderosos que nos distinguen por medio del cabello, está nuestra historia étnica y la herencia familiar, que definen su tono, color, textura y volumen.



Por fortuna, el cabello también es uno de los rasgos de identidad que podemos transformar a voluntad, de forma frecuente y sin riesgos. Gracias a los avances de la cosmética para el cabello, en la actualidad es posible lograr los cambios más disruptivos sobre su naturaleza, y recrear signos de identidad al gusto de cada persona.



Hoy se puede lograr casi todo lo que uno desea a nivel capilar, pero hay que considerar que existen factores que determinan la complejidad, los tiempos, cuidados y los productos que se requieren para lograr un look que nos favorezca. Los expertos en cabello de Silvia Galván Image Studio te recomiendan tomar en cuenta los siguientes datos a la hora de buscar cambios de look.





Corte de cabello. La textura, abundancia, volumen, peso y tipo de nacimiento, son solamente algunas de las características que se toman en cuenta a la hora de hacer un diseño de peluquería. Sea un cabello corto o largo, rizado o liso, un peluquero debe ser muy cuidadoso a la hora de intervenir el cabello considerando los datos de su origen natural, las referencias de vida de su cliente y lo que busca como resultado final.



Texturas. Una de las aspiraciones más comunes de las mujeres es lograr cambios drásticos en las texturas del cabello, y en la tendencia actual, es pasar de un cabello rizado a un liso perfecto. Hoy existen productos que logran esos resultados y con una larga duración. Las condiciones de aplicación de estos productos y sus cuidados (tiempo, cantidades y especificaciones) variarán de acuerdo con el volumen, largo, y desde luego, con sus características originales.



Color y decoloraciones. Estos son dos procesos que pueden ir aparejados, y que deben hacerse con previa asesoría sobre las características capilares. El tiempo y los requerimientos químicos que necesitará el cabello son muy variables. Las técnicas de diseño de color y el tipo de los productos a usarse, serán fundamentales para que el cabello cambie sin afectar su estado natural.



La salud del cabello. No toda la apariencia de nuestro cabello depende de la genética. También está condicionada por factores como la alimentación, hormonas, edad, exposición al medio ambiente y hasta estados emocionales. Existen además cabellos que presentan agresiones muy profundas por excesos o descuidos en su manejo cosmético. Es posible lograr que algunas de estas condiciones se superen con tratamientos capilares, corte de cabello y rehidratación, pero habrá algunas que deberán resolverse clínicamente.



Hay que considerar que el cabello también puede alertarnos sobre nuestro estado de salud.



Cada cabello es un mundo y cada técnica, fórmula, y manejo para sus cuidados y apariencia deben de responder a su origen y naturaleza: Silvia Galván.