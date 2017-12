5 Básicos para una súper velada

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Quién dijo que el fin de semana son solo son para ir al restaurante o al bar de moda con tus amigas más cercanas? Después de tener una semana llena de mil y un actividades, seguramente lo único que esperas decir es ¡T.G.I.F.! Y debes ansiar un break, para tomar un respiro ¿a poco no? y no siempre las girls night out son la mejor opción si de descansar se trata y olvidarte de la realidad.



A decir verdad no está mal que se te antoje llegar a casa, ponerte tu pijama favorita (sobre todo para esos días fríos) y disfrutar de la compañía de la noche, por eso aquí te dejamos 5 maneras ideales para aprovechar TU momento. La clave está en querer relajarte haciendo lo que más te gusta:



1. Prepara tu postre favorito: Se vale que te consientas comiendo algún postre que realmente te encante, el cocinar lleva algo de tiempo pero puede ser muy divertido. Activa tu playlist y manos a la obra… Una opción fácil y rápida que puedes probar es un Baileys Strawberries and Cream: en un vaso coloca una pequeña cantidad de merengues crujientes, pon una capa de trozos de fresa, cubre con una bola de helado de vainilla y crema batida. Vierte un poco de Baileys Original Irish Cream y decóralo con una fresa o chispas de chocolate.



2. Selecciona la peli con la que dejaras tus emociones a flor de piel: Ver una película a solas en casa siempre es una gran idea, ¿quién no tiene ese gusto culposo con 500 Days of Summer? (podrás enojarte, reír y llorar libremente) O si te gustan las de miedo ¡qué más da que te escondas bajo la frazada! Así que acomódate en el sofá y mientras mira esa película que siempre quisiste.



3. Lee y aprende nuevas historias: Cuando hace frío, es agradable acurrucarse y más si es con un libro, es una de las mejores maneras para relajarte, y mientras gozas de esa lectura tan interesante te recomendamos tomar un delicioso cappuccino frío o caliente con un toque de Baileys, ¡pinky promise que lo amarás!



4. Planea tus metas: Organiza tu próximo viaje, no importa con quién, si es corto o largo, cerca o lejos, lo importante es que consigas esa motivación. Otra opción es cómo y en dónde pasarás el fin de semana o pensar en tus metas. Este tipo de planeación debe de darte comodidad o emoción sabiendo que muy pronto lograrás realizarlas.



5. Mímate y consiéntete: Para una mujer nunca está demás tener un tiempo para sí misma y qué mejor que aproveches esa tarde-noche para pintar tus uñas o el cabello, aplicar algún tratamiento facial casero, “el lucir bien, es sentirse bien”. Y mientras consultas y aplicas todos y cada uno de los rituales de belleza, por qué no disfrutar de un Baileys en las rocas, indudablemente es un aliado ideal para estos momentos de máximo placer.



En definitiva, aprovecha para hacer algo nuevo, relajante o estimulante, que te haga sentir como si no hubieras desperdiciado la noche, olvídate de las redes sociales y lo que tus amigos estarán posteando en ese instante, recuerda que es tu tiempo.