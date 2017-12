Luce un cabello increíble para estas fiestas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Navidad y Año Nuevo están a la vuelta de la esquina, y con ello, múltiples compromisos como cenas de fin de año empresariales, reuniones con los amigos y hasta eventos sociales… ¡Sin duda es una época en la que todas queremos lucir bien y vernos espectaculares! Aunque el outfit es un básico para cualquier mujer, también es un must que el cabello esté impecable.



No hay mujer que no luzca radiante si posee un cabello sano y brillante. Es por ello que te presentamos estos sencillos consejos para cuidarlo y lucirlo en esta época de fiestas.



Cepilla suavemente



La fricción que hacemos al cepillar contribuye a la rotura y a la falta de brillo. Busca un cepillo con cerdas naturales, y si lo tienes chino, un cepillo con cerdas separadas evita tirar con fuerza y desenreda suavemente por secciones.



Evita ser brusca



Es muy importante que cuando laves tu cuero cabelludo lo hagas con delicadeza. Aplica el shampoo en la raíz y realiza un suave masaje con las yemas de los dedos, distribúyelo hasta las puntas. Evita tallarte con las uñas. Enjuágalo bien.



Mantenlo hidratado



Para que tu melena se vea brillante y saludable es importante cuidarlo desde la regadera, por eso es muy importante usar los mejores ingredientes y nutrientes. Para restaurar el cabello seco y quebradizo tu mejor aliado es el – Sistema de reposición – Therappe & Humectress de Nexxus, sus ingredientes mejoran la textura; lo dejan suave y con brillo.



Tómate tu tiempo



Cuando estés en la regadera, relájate y disfruta de un ritual de belleza. Recuerda que es un momento que tienes para estar tranquila. Después de enjuagar el shampoo, aplica el acondicionador de medios a puntas y deja que actúe durante 1 minuto para que pueda penetrar y cumplir su función. Después enjuaga y date un regaderazo con agua fría para sellar las cutículas.



Sécalo con cuidado



Cuando salgas de la regadera evita enrollarte la toalla sobre la cabeza ya que puedes quebrar el pelo. Lo mejor que puedes hacer es retirar con ayuda de la toalla el exceso de agua, pero es importante que no frotes ni des tirones, da suaves palmaditas para que se absorba el agua. Si puedes déjalo secar al natural.



Mascarilla una vez a la semana



Cada una o dos semanas aplica un tratamiento para nutrir a profundidad, de esta forma mantienes tu melena hidratada. Si lo tiñes o lo sometes a procesos químicos o herramientas de calor, es obligatorio que lo hagas.



Aprovecha lo que tienes



No luches contra la textura natural de tu cabello. Te recomendamos que si eres lacia o rizada intentes hacer peinados que te gusten y te acomoden.



Evita las herramientas de calor



No las uses todos los días y si las vas a usar te recomendamos que utilices secadoras de iones pues son las que menos dañan al cabello. También ten cuidado con las tenazas y con las planchas, evita usar la temperatura más caliente pues resecan y abren las puntas.



Reconstrúyelo



Si tu melena está muy dañada te recomendamos que pruebes el – Sistema reconstructivo – Emergencée de Nexxus. Sus proteínas reparan tu pelo desde el interior , reponiendo nutrientes y reconstruyendo el cabello débil. Además, nutre, humecta, da suavidad al cepillar y protege tu cabello



Despunta



Para que tu pelo crezca fuerte y se mantenga sano te recomendamos cortar cada 2 o 3 meses de 3 a 5 centímetros. De esta manera te olvidas de la resequedad en las puntas pero también puede ser el momento perfecto para un cambio de look y darle la bienvenida al 2018 con un nuevo corte. ¿Te animas?