Curiosidades: Todo lo que no sabías sobre el lápiz labial

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Son muchas las curiosidades que giran entorno a este cosmético, por eso en esta nota no hablaremos de colores, ni de cómo pintarte los labios, ni de tendencias, aquí encontrarás lo que no sabías sobre el lápiz labial.



- Es el cosmético más robado en las perfumerías. –



Se estima que una mujer puede llegar a consumir en su vida entre dos y cuatro kilos de pintura de labios.



- En la antigua Grecia solo las mujeres dedicadas a la prostitución pintaban sus labios con tinturas de origen vegetal, por lo que llevar la boca pintada no era bien visto. –



En 1915, Maurice Levy y la Scovil Manufacturing Company de Waterbury, crearon en Connecticut el primer estuche metálico para una barra de labios.



- Max Factor fue la primera marca en crear un maquillaje cinematográfico y en introducir al mercado cosmético el brillo de labios, en 1928. Esta marca también creó un año después el pincel para pintar los labios.



- A mediados de los años 20 el auge del labial era tal que la marca Elizabeth Arden eran tan famosa como Coca Cola.



- En 1933 Vogue declara que la pintura de labios es el cosmético más importante para las mujeres.



- Durante la Segunda Guerra Mundial los estuches metálicos de los labiales pasaron a ser provisionalmente una envoltura de plástico y este producto se convirtió en Europa en uno de los más importantes del mercado negro.



- En 1997 la barra de labios fue elegida como uno de los 12 iconos que daría vida a la exposición Icons: Magnets of Meaning (Iconos: imanes del significado) en el Museum of Modern Art de San Francisco.



- La barra de labios más famosa del mundo es un edicio: el Lipstick Building de Philip Johnson en Manhattan, ubicado desde 1985 en la esquina entre la calle 53 y la 3 Avenida.