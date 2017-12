Controla tu mente para alcanzar el éxito

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Antiguos aseguran que tanto el cielo como el infierno están en tu mente y todo lo que te ocurre es consecuencia de tus pensamientos.



Da lo mejor. No vivas para sobrevivir, sino para dar lo mejor de ti. Este será el imán con que atraerás todas las riquezas a tu vida, tanto espirituales como materiales.



Utiliza tu fuerza. El poder para lograr todo lo que quieres está dentro de ti y lo regula la frecuencia de tus sentimientos -positivos o negativos-, los cuales te disparan a la acción o al fracaso.



Sé la protagonista. Vive tu vida como si actuaras en una película. Está atenta a todo lo que te sucede y concéntrate en convertirte en la protagonista, si vas por ahí adormilada y sin ganas te perderás toda la acción.



Agradece. No te canses de agradecer lo bueno y lo malo que te pasa porque todo ocurre por una buena razón. Es imposible sentirse triste o tener pensamientos negativos cuando estás agradecida.



Habla en positivo. Saca de tu vocabulario palabras como terrible, horrible, repugnante y espantoso. Deja de victimizarte y menospreciarte o no encontrarás salvavidas que te saque a flote.



La abundancia regresa. Siéntete feliz de tener dinero para pagar tus facturas. No te molestes, con eso sólo atraerás más imprevistos.



Ama libremente. No trates de utilizar el poder de tus pensamientos para cambiar los aspectos que no te gustan de tu pareja. Si no te trata cómo quisieras, aléjate. Obligarlo a pensar como tú no es amar.