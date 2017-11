Pros y contras de casarte con cada signo zodiacal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Antes de decir ‘acepto’, deberías saber exactamente en qué te estás metiendo. Entonces, ¿qué dicen las estrellas de su futuro en el amor? Para bien o para mal, cada matrimonio tiene sus pros y contras, ¡chécalos!



Aries: Por suerte para ti, con Aries NUNCA habrá un momento aburrido, y es que son divertidos, amorosos, salvajes y excitantes. Desafortunadamente también tienden a ser algo egoístas y mandones, pero si sabes cómo manejar esos problemas, nunca te molestarán de más.



Tauro: Cuál quieres, ¿la buena o la mala? La buena es que es leal, trabajador y llegará a la cena todas las noches. Es un chico sólido y puedes confiar en él, pero también le gustan los lujos. La mala es que esperará que seas tan devota y leal como él… y a veces será algo aburrido.



Géminis: Este chico tiene el don de la palabra, lo cual puede ser algo muy bueno, o muy malo. Siempre podrás platicar con él y aprenderás algo nuevo, pero pocas veces te regresará el favor. Le gusta la variedad y eso es divertido, pero también le tiene miedo al compromiso.



Cáncer: Todos adoran un osito de peluche y este chico es muy maternal. Le encanta acurrurcarse, ama a su mamá y entiende súper bien tus sentimientos y emociones. En cuanto a los contras, tendrá muy altas expectativas de ti y querrá que seas como su madre. También puede ser algo irritable =/



Leo: NUNCA habrá un momento aburrido con un Leo. Es un maestro en el arte del entretenimiento, dinámico y, como siempre, el alma de la fiesta. Es divertido, pero cuando no es el centro de atención, puede ser bastante insoportable. Si te vas a casar con un Leo, asegúrate de tener un espejo para ti y otro para tu galán.



Virgo: Si eres organizada, especialmente en las finanzas, Virgo es tu pareja perfecta. Es dedicado, todo está bajo su control y tiene los pies en la tierra. Aún así, puede llegar a ser algo paranoico con esto de la organizada y le encanta la rutina. Esto lo vuelve exigente y terco.



Libra: Es sociable, agradable, romántico y dulce, pero no sólo contigo, sino con todos. Desafortunadamente es MUY indeciso y, lo peor de todo, es que atrae a muchas mujeres por su personalidad. Y no es que sea infiel, sino que todos se encariñan con él.



Escorpio: Los escorpio son leales, apasionados, directos y determinados. También son buenísimos en la cama, pero seguro eso ya lo sabías 😉 Lo malo es que les encanta guardar secretos y a veces no saben medir sus palabras.



Sagitario: Les encanta la aventura y siempre buscan viajar. El sagitario es MUY inteligente y busca la experiencia por la práctica, pero es demasiado terco, y te frustrará que NUNCA le puedas ganar un argumento.



Capricornio: Es trabajador y está determinado por conseguir todas sus metas, haciéndolo un excelente marido. Es leal, fuerte e independiente, pero también llega a ser terco, controlador y no sabe expresar bien sus sentimientos.



Acuario: Tiene un corazón muy joven y siempre está dispuesto a pasarla bien (fuera y en la habitación). Es muy innovador y siempre te hará sentir especial. Lo malo es que puede llegar a ser algo dependiente y rebelde, pero sólo para salir de la rutina.



Piscis: Los piscis saben escuchar y son muy románticos y apasionados. Dan su corazón y alma sin problema, pero también son muy vulnerables. Tienen cambios de humor drásticos y nunca sabrás si estará de buen o mal humor.