5 tips para evitar la retención de líquidos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Aumento de peso y calambres son solo algunos de los síntomas que produce la retención de líquidos. Aunque en la mayoría de los casos no implica un problema grave, si genera molestias que afecta la calidad de vida de quienes lo padecen, por lo que aquí te dejamos unos tips que te pueden servir para combatirlos.



1.- Disminuir el consumo de sal. La sal contiene grandes cantidades de sodio, lo cual contribuye con la retención de líquidos en las células. Es importante evitar aquellos alimentos que contengan sal como quesos, embutidos y salsas.



2.- Consume más frutas y verduras. Una de las frutas más usadas para evitar la retención de líquidos es la piña debido a su alto contenido de agua. Ingerir alimentos ricos en potasio como el plátano también ayuda a eliminar el exceso de líquido. El magnesio presente en verduras verdes también es un buen aliado, así como la ingesta de fibra que se encuentra en frutas y vegetales frescos ya que contribuye a desechar los líquidos que el cuerpo no necesita.



3.- Toma mucha agua. Irónicamente para evitar la retención de líquidos es necesario tomar grandes cantidades de agua, ya que si el cuerpo está bien hidratado eliminará naturalmente los líquidos que está reteniendo. Es importante leer la composición del agua para asegurarse de que esta no tenga mucho sodio. Lo ideal es beber 2 litros al día, lo equivalente a 8 vasos.



4.- Duerme bien. Tener un sueño reparador es esencial para evitar la retención de líquidos. Si estás teniendo problemas para dormir aplica los siguientes tips para dormir mejor.



5.- Evita el sedentarismo. Hacer actividad física contribuye a eliminar sales y líquidos a través de la sudoración. Por otro lado, si tu trabajo te obliga a permanecer sentada durante muchas horas, es importante hacer pequeños recesos cada hora para estirar las piernas para mejorar la circulación.