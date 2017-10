¿Tienes deficiencia de magnesio?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El magnesio es uno de esos minerales que sabes que son importantes para tu salud, pero posiblemente no sepas de dónde lo obtienes o cuánto necesitas. Y resulta que no sólo es importante, sino crucial… pues una deficiencia de magnesio podría causar todo tipo de problemas.El magnesio es un mineral clave para la función muscular y nerviosa. Imagina que es un aditivo en la gasolina para limpiar el motor y hacerlo correr perfectamente. El magnesio es parte de tu producción energética, se hace llamar el ‘antioxidante maestro’ y ayuda a tener un ritmo cardíaco normal y saludable.El consumo diario recomendado en mujeres gira entre 310 y 360 miligramos al día. Y TODOS, absolutamente todos necesitan un poco de magnesio en su dieta. Está disponible en diferentes alimentos como: verduras de hoja verde, nueces y semillas, frijoles, aguacate, plátano, yoghurt y chocolate amargo.Síntomas de gripeLos primeros síntomas de una deficiencia de magnesio son genéricos, como: falta de apetito, náuseas, vómito, fatiga y debilidad. Si no desaparecen en 5 días, deberías consultarlos con tu médico, pues podrían ser señal de algo mucho más importante.Entumecimiento y hormigueoA medida que la deficiencia empeora, puedes experimentar entumecimiento y hormigueo, pues los nervios necesitan magnesio para funcionar adecuadamente. Si sientes esto por varios días, deberías consultarlo con tu médico.Contracciones musculares y cólicosLas contracciones musculares y cólicos también son señal de que la deficiencia de magnesio está empeorando. Si los experimentas de manera constante, no estaría de más hacer cita con el médico.ConvulsionesLas convulsiones suceden cuando hay una actividad eléctrica anormal en el cerebro… y una falta de magnesio puede provocar esto. Si estás teniendo una convulsión y puedes agarrar el teléfono, llama a 911. Lo ideal es correr al hospital lo más pronto posible.Cambios de personalidadSi de repente te sientes confundida, estresada e irritable (de la nada), podrías tener una deficiencia de magnesio. Si te sientes especialmente confundida y aletargada, deberías consultarlo con tu médico.Ritmo cardíaco anormalCon eso de que el magnesio ayuda a normalizar el ritmo cardíaco, una deficiencia de este mineral puede provocar un desequilibrio. No dudes en buscar a alguien que pueda responder TODAS tus dudas. También está la posibilidad de que sea algo más.FUENTE: Eme de Mujer