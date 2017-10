Novelista Kazuo Ishiguro gana el Nobel de Literatura

ESTOCOLMO, Suecia(AP )

Kazuo Ishiguro, el novelista británico nacido en Japón más conocido por el libro “Los restos del día” ("The Remains of the Day"), ganó del Premio Nobel de Literatura el jueves.



La selección de Ishiguro, de 62 años, marca un regreso a la literatura tradicional tras dos años de selecciones poco convencionales de la Academia Sueca para el premio de 9 millones de coronas (1.1 millones de dólares).



"Es un escritor muy interesante de muchas maneras", dijo Sara Danius, secretaria permanente de la academia. "Yo diría que si mezclamos a Jane Austen — su comedia de modales y su perspicacia psicológica — con Kafka, entonces creo que tenemos a Ishiguro".



Ishiguro nació en Nagasaki, pero se mudó con su familia a Gran Bretaña cuando tenía 5 años.



La academia dijo que las ocho novelas de Ishiguro son obras de gran fuerza emocional que descubren "el abismo bajo nuestro sentido ilusorio de conexión con el mundo".



En "Los restos del día", un mayordomo en una casa de lujo recuerda una vida al servicio de la aristocracia. El gentil ritmo del libro y un escenario al estilo de "Downton Abbey" se van profundizando para ofrecer una representación más oscura del reprimido panorama emocional y social de la Inglaterra del siglo XX.



La adaptación cinematográfica de 1993 protagonizada por Anthony Hopkins y Emma Thompson fue nominada a ocho premios Óscar.



Como "Los restos del día", su novela del 2005 "Nunca me abandones” (“Never Let Me Go") no es lo que parece. Una historia de tres jóvenes amigos en un internado se revela gradualmente como un relato distópico con elementos de ciencia ficción que plantea preguntas éticas profundas.



Su novela de 1986 “Un artista del mundo flotante” ("An Artist of the Floating World"), en la que un artista japonés reflexiona sobre su vida, fue finalista para el prestigioso Premio Booker de ficción, un honor que ganó en 1989 por "Los restos del día".



El Nobel de Literatura de 2016 fue para el cantautor estadounidense Bob Dylan y el del año previo para la periodista bielorrusa Svetlana Alexievich.



Danius dijo que la selección de Ishiguro no mostraba una intención de evitar la controversia por la elección de Dylan el año pasado.



"No, nosotros no tomamos en cuenta estos asuntos”, dijo. “Pensamos que la elección del año pasado fue sincera: elegimos a uno de los más grandes poetas de nuestro tiempo. Y este año hemos seleccionado a uno de los novelistas más exquisitos de nuestro tiempo".