Hipopótamos salvan a un ñu de un cocodrilo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Ningún ñu hace nada por ayudarleCuando Mervyn Van Wyk y su mujer Tokkie visitaron el Parque Nacional Kruger, uno de los más importantes de África, probablemente esperaban poder ver muchos animales, pero seguramente no imaginaban que iban a poder ver y grabar una escena tan sorprendente como la que puedes ver a continuación.Como has podido ver, el vídeo muestra a un ñu siendo atacado por un cocodrilo. Y aunque numerosos animales de su misma especie contemplan la escena, ninguno de ellos hace nada por evitarlo. Por eso, aunque resisten un tiempo, lentamente el cocodrilo arrastra al ñu hacia el agua.No se trata de un acto heroicoPor suerte para el ñu, dos hipopótamos entran en la escena y le salvan de ser devorado por el reptil. Y es que uno de ellos espanta al cocodrilo, que no tiene más remedio que dejar de aprisionar al ñu. Por eso, finalmente logra salir del agua, aunque con algún que otro problema, ya que está herido. Aunque te parezca un acto heroico, lo más probable es que, tal y como recoge National Geographic, la intención de los hipopótamos fuera defender su territorio.FUENTE: https://animalmascota.com/sorprendente-video-de-dos-hipopotamos-salvando-a-un-nu-de-un-cocodrilo/