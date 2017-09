¿Tu perico no come?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Aunque no suelen dar demasiados problemas, puedes encontrarte con que tu mascota no coma. La falta de apetito puede deberse a diferentes causas. Hoy te hablamos de algunas de ellas. ¿Te gustaría acompañarnos?



Necesita compañía



¿Tienes únicamente un periquito? Pues es posible que la causa de que no coma sea que necesita compañía. Este tipo de aves no son felices si no viven en un pequeño grupo. Por eso, lo ideal es adquirir, al menos, dos ejemplares. Eso sí, recuerda que si compras macho y hembra pueden tener crías, mientras que si compras dos machos o dos hembras, deberás tener cuidado de que no se peleen.



Tiene que adaptarse



Si acabas de adquirir el periquito, puede que la falta de apetito se deba a su falta de adaptación. Así, deberás darle unos días para que se acostumbre a su nueva jaula, descubra donde tiene su comida, el agua, sus juguetes… Aunque no veas al animal comer, lo más probable es que sí que lo haga, aunque en menor cantidad de la recomendable.



Enfermedad



Por supuesto, la falta de apetito en periquitos también puede deberse a alguna enfermedad. Y es que, aunque estas aves son fuertes, también pueden enfermar. Si tu periquito no come, puede deberse a que tenga parásitos internos, psitacosis, candidiasis o irritación del buche. Si detectas este síntoma, lo mejor es que acudas a un veterinario. Eso sí, te recomendamos que vayas a uno especialista en aves. Sí, sabemos que hay pocos, pero son los que más te podrán ayudar.



FUENTE: https://animalmascota.com/mi-periquito-no-come/