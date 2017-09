Guía para fortalecer el cabello delgado

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

No todas nacimos con la fortuna de tener una cabellera voluminosa y resistente, por eso nos pusimos a investigar cuál sería la mejor forma de lograr un cabello fuerte y grueso rápidamente y traemos para ti una mini guía de como hacerlo en 30 días.



-Día #1

Para comenzar con esta guía, te vamos a decir lo que definitivamente NO debes hacer si quieres fortalecer tu cabellera.



-NO ponytail altas

Este tipo de peinado suele romper innecesariamente el cabello, y si tu ya lo tienes delgado y débil será toda una tragedia si constantemente te haces este tipo de peinados.



-NO cepillar bruscamente

Te recomendamos que utilices cepillos o peines de dientes anchos, estos favorecen al cabello maltratado y débil, previniendo nudos y son gentiles a la hora de cepillar, no jalan ni rompen tu pelo.



-Día #2

Debes saber que la alimentación es el elemento principal para lograr una melena fuerte y saludable, necesitas incluir en tu dieta diaria alimentos que sean altos en proteínas como el atún y huevo.



También necesitarás ingerir aquellos que sean fuente de vitaminas y minerales como las zanahorias, brócoli, algas y hongos, estos contienen altos niveles de vitaminas A y B que son necesarias para el fortalecimiento de tu pelo.



-Día #10

Ayuda a tu cabello también por fuera, para esto solo aplica una sencilla mascarilla que ayudará a revitalizar y nutrir tus puntas y raíces. Para realizar consigue un sobre de grenetina natural, deberás disolver en agua y aplicarla sobre tu cabello dando un ligero masaje, para terminar solo lávalo como acostumbras hacerlo. Este alimento es famoso por su altos niveles de proteína, así que logrará aportarnos mucho a nuestra meta.



-Día # 15

Utiliza champús especiales, te recomendamos que compres lo que son para cabello dañado o maltratado, estos serán bondadosos y no resecan al contrario hidratan y ayudan a repararlo.



-Día # 20

Para complementar tu rutina, agrega un serum que esté enriquecido con aceites naturales, como la nuez de macadamia. Esto será de mucha utilidad para ti, porque así puedes evitar que tu cabello se troce durante el día, ya que el aceite lo estar protegiendo por fuera.



-Día # 30

¡Córtalo! Será suficiente con realizar un pequeño despunte mensual, esto es para evitar daños futuros, si tu pelo es no o muy delgado y tiene problemas de orzuela, podría ocasionar daños severos, ya que esto hará que se empiece a dividirse en dos o más partes cada uno de ellos, por eso es mejor prevenir con un corte.