Mexicanos a la cabeza del Mundial de Destilados

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Destilados y licores mexicanos cautivaron a catadores de todo el mundo durante la edición 2017 del campeonato mundial de espirituosos Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, realizado del 22 al 24 de agosto en La Serena, Chile.Tequilas, mezcales y licores nacionales se adjudicaron 26 medallas durante el campeonato, reconocido como el más influyente de la industria internacional. Sesenta y seis jueces profesionales, representando 22 países, fueron los encargados de evaluar 1 mil 140 bebidas espirituosas procedentes de 54 países.Además de medallas de Plata, Oro y Gran Oro, tres destilados fueron premiados con el trofeo “Revelaciones del Spirits Selection 2017”, dedicado a reconocer bebidas de primera calidad, innovadoras y modernas, que subrayan las tendencias actuales del mercado: Rhum Blanc Agricole Karukera Canne Bleue de Marquisat de Sainte-Marie Sas, Guadalupe; Château du Tariquet Bas Armagnac Folle Blanche 12 años, de Francia, y Mezcal Don Aurelio Reposado, de Zacatecas, México. Es la primera vez que un mezcal recibe tal distinción.“Saber que el trabajo que hemos venido haciendo desde hace muchos años es hoy reconocido a nivel mundial es algo muy bonito”.“Zacatecas siempre ha producido grandes mezcales, de la misma forma en que nosotros siempre hemos trabajado y echado muchas ganas para hacer productos de calidad. Este premio lo confirma y sirve de aliciente para toda la industria estatal”, detalló Aurelio Lamas, gerente general de Mezcal de Calidad Don Aurelio Lamas.“Producimos nuestro mezcal de la misma forma en que papá lo hacía, al estilo de antes, sin meterle levadura; destilamos en alambique de acero con serpentines de cobre y reposamos en barricas de roble blanco por entre 8 y 10 meses”.“Mi papá siempre me dijo: hijo, haz tu mezcal siempre buscando calidad más allá de volumen’. Eso es lo que yo he hecho toda mi vida”, confesó Lamas.Para elegir las “Revelaciones del Spirits Selection 2017”, los destilados y licores condecorados con medallas de Gran Oro debieron superar una exigente prueba de reevaluación a ciegas por especialistas de Bélgica, Taiwán, Brasil, Holanda, Martinica, Portugal, Francia, México, España, India e Italia.“El mezcal nos ha sorprendido por su perfecto balance aromático y gustativo. Estamos hablando de un destilado capaz de hacer frente a cualquiera de las grandes bebidas espirituosas del mundo, poseedor de un perfil interesantísimo de agave y una elegancia inigualable”, expresó Vicente Bastos Ribeiro, juez del certamen y miembro del Instituto Brasileiro da cachaça (IBRAC).“Se trata de un destilado elegante y balanceado en aromas y sabores, sin embargo, lo que me ha parecido más relevante es su permanencia en boca, repleta de agave cocido y un fondo de frutos secos y tostados”, señaló Willem Huijsman catador de Bélgica.México logró ubicarse entre los cinco principales países premiados del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles 2017. Después de Francia y sus territorios de ultramar (Guadalupe, Martinica y La Reunión), los destilados nacionales se colocaron a la cabeza del certamen internacional con tres medallas de Gran Oro, 16 medallas de Oro y 8 Platas.“Podemos decir que, por segundo año consecutivo, México se consolida como uno de los países líderes en la producción de bebidas espirituosas. Nuevamente vemos productos como Tequila y Mezcal en lo más alto del medallero”, señaló Baudouin Havaux, presidente del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles.Un jurado integrado por 66 catadores profesionales, de 22 países, fue el encargado de catar y evaluar los 1 mil 140 destilados y licores participantes, incluidos armañac, brandy, vodka, coñac, whisky, baijiu, ron, ginebra…Tequila Tonalá, Tequila Zapopan y Mezcal Don Aurelio fueron los ganadores de medallas Gran Oro. Entre los ganadores de medallas de Oro y Plata se cuentan Campo Azul, El Domador, Feria de Jalisco, Herencia de Plata, Nayaá, Espolón, Tequila Tenoch, Mexita´s, Huizache, Real 1519, Booya y Mezcal Amores, entre otros.La lista completa de ganadores de medallas puede consultarse a través del sitio results.spiritsselection.com