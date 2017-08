Por maltrato animal, mayoría de decomisos

(Tomada de la Red)

Por detectar irregularidades, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), delegación Nuevo León, ha decomisado en lo que va del año a 26 ejemplares de distintas especies.



La mayoría de los decomisos son aves como pericos mexicanos, aunque también hay monos araña, tigres, leones, un jaguar, peces, llamas, búfalos, venados, incluso camellos, señaló una fuente de Profepa.



Entre las principales razones de la intervención de las autoridades para decomisar a estos animales es por no contar con legal procedencia o porque los dueños no tienen las condiciones de trato digno y respetuoso.



El Horizonte publicó recientemente que a cambio de una mera transacción económica, sin muchos trámites ni acreditar condiciones adecuadas, decenas de regiomontanos logran adquirir animales exóticos.



Como una moda o un capricho, las personas compran ejemplares que incluso podrían representar un riesgo para su propia integridad.



En algunas tiendas de mascotas, los clientes pueden hacerse de aves poco comunes, una pantera o hasta un tigre.



Por tal motivo, la Profepa exhorta a la comunidad a realizar reportes sobre cualquier irregularidad en cuanto a animales se refiere.



De acuerdo a información oficial, el año pasado la Profepa logró el decomiso de 125 especies; mientras que en el 2015, más de 140.



‘Los animales nunca deben ser tratados como una mercancía’



Si bien tener mascotas exóticas es fácil, las personas que quieran hacerlo deben pensarlo dos veces ante los riesgos y las responsabilidades que esto implica.



El costo de la manutención, el espacio adecuado y los cuidados que requieren animales como tigres, monos o serpientes, no son los mismos que las necesidades que pueden tener un perro o gato domésticos, por lo cual se debe tener la consciencia que esta tenencia implica.



Así lo consideró la especialista Silvia Piña, integrante del Colegio de Veterinarios de Pequeñas Especies de Nuevo León, quien enfatizó que además no se realicen compras irregulares para no afectar a la fauna, ni fomentar un mercado negro.



“Es una gran responsabilidad el comprarlos y mantenerlos. Se debe forzosamente registrarlos”, dijo.



El alto costo que representa tener una mascota exótica podría frenar que cualquier persona la pueda adquirir, pero esto no garantiza que se le dará un buen trato.



“El precio es el primer candado, eso hace que no cualquiera los adquiera, ya que al menos tendrá para alimentarlo”, apuntó la especialista.



La médico veterinaria pidió a los nuevoleoneses que no vean a los animales como una simple mercancía.



También apuntó que llevar una mascota a casa, se adquiere el compromiso de cuidarla, por lo que se debe estar consciente de que no es un juguete.



Fuente:http://www.elhorizonte.mx/local/por-maltrato-animal-mayoria-de-decomisos/1922999