Tiburón herido pide ayuda

Aunque temidos por muchos, los tiburones son animales tremendamente fascinantes, y ya no solo porque existen desde hace más de 450 millones de años, sino porque son criaturas muy inteligentes. De hecho, algunos estudios han demostrado que estas criaturas son capaces de resolver problemas. Eso sí, puede que la característica más sorprendente de la inteligencia de estos animales es que son muy complejos socialmente.



Una situación insólita



Hace unos días, el buzo Josh Eccles se encontraba buceando en la costa de Júpiter, Florida (Estados Unidos), junto a un compañero cuando, de repente, se encontró con una situación insólita. Y es que un tiburón limón se acercó a él, golpeándolo con la cabeza en varias ocasiones, para llamar su atención. Afortunadamente, el otro buceador estaba grabando la escena, que es la que puedes ver bajo estas líneas.







Un anzuelo colgando del vientre



Como buceador experto, Eccles tuvo claro desde el primer momento que lo que este tiburón estaba haciendo no era algo normal, así que decidió examinarlo. Como has podido ver en la imagen, en uno de los acercamientos Eccles vio que el animal tenía un anzuelo colgando del vientre, cerca de la aleta ventral.



El buceador le salvó la vida



Aunque en un principio el buceador no sabía qué hacer, finalmente se atrevió a quitarle el anzuelo, salvándole la vida al animal, ya que podría haber sufrido una infección. Curiosamente, antes de perderse en el mar, el tiburón vuelve a acercarse a Eccles, puede que en un intento de darle las gracias. Como no podía ser de otra manera, la noticia ha aparecido en todo tipo de medios, incluyendo algunos tan importantes como el Daily Mail.



FUENTE: https://animalmascota.com/video-de-un-tiburon-herido-pidiendo-ayuda-a-un-buceador/