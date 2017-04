Lo dañino de comer sopas instantáneas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las sopas instantáneas son una comida rápida que se ha popularizado mucho en los últimos años, ya que representa una opción fácil y económica para aquellas personas que están cortas de tiempo para cocinar o comer algo más saludable.



"Aunque, probablemente quienes las consumen no las consideren precisamente como un alimento saludable, sí suelen pensar que son menos malas que las hamburguesas, los burritos, las papas fritas o cualquier otra comida rápida", afirma el nutriólogo Rodolfo Ramírez.



Sin embargo, se les ha criticado por su bajo valor nutricional y, en los últimos años, existe fuerte rumor acerca de que su consumo causa cáncer o asma. ¿Qué hay de cierto en ello? "Las sopas instantáneas ocupan un lugar preponderante; tan sólo consideremos que en México al día se consumen más de 4 millones de vasos.



Este producto ingresó al mercado nacional a principios de la década de 1990 y, a partir de entonces, su presencia se ha expandido al grado de estar disponible en cualquier establecimiento de abarrotes y autoservicio, incluso en las comunidades más alejadas", indica Ramírez.



¿Qué tan peligroso es comerla?

En la actualidad, se ha difundido información en la que se afirma que el consumo de sopas es riesgoso para la salud. Ante ello, el Colegio Mexicano de Nutriólogos, indica que sería peligrosa su ingesta en personas con presión arterial alta o diabetes. Para el grueso de población (en condiciones relativamente sanas) no implica este tipo de problemas, pero tampoco significa que deban consumirse diario.



"Se debe a la cantidad de sodio que contienen. Cada vaso incluye 1.2 gramos, lo que representa la mitad del requerimiento diario en personas sanas. Sin duda, esta cantidad es exorbitante y puede tornarse peligrosa en las personas con las enfermedades mencionadas", reconoce el Colegio Mexicano de Nutriólogos.



También se asegura que es peligroso consumirlas porque contienen un aditivo llamado glutamato monosódico, sustancia a la que se le ha dado el calificativo de veneno. Es precisamente el glutamato monosódico al que se le considera causante de diversos males. La nutrióloga Gabriela Rivera aclara las principales dudas que surgen en torno a este alimento.



Realidad y ficción

"Causa cáncer. Muchas personas lo aseguran y, por tal motivo, señalan que consumir sopas instantáneas llevará al desarrollo de tumores malignos. La realidad nos indica que no es así. Provoca asma.



"Tampoco está demostrado que al ingerirlo cause la enfermedad. Si bien ésta puede activarse ante la exposición y consumo de sustancias a las que el paciente es sensible, ello no significa que la fórmula de las sopas de vasito ocasionará una crisis porque puede no ser susceptible a esos compuestos" señala Rivera.



¿Desechar o no el consumo de sopas instantáneas? "Este tipo de productos tienen cabida dentro de la alimentación, incluso sana y equilibrada, siempre y cuando la persona no padezca hipertensión o diabetes, y se consuman de vez en cuando", puntualiza.