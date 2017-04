Tipos de cepillos ¿Cuál es el mejor para tu cabello?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Así como con tu brasier, seguramente estás usando el cepillo incorrecto. Sí… es en serio. Resulta que los cepillos de cabello no son “unitalla.” Necesitas un cepillo que esté diseñado para las necesidades particulares de tu tipo de cabello; ya sea delgado o con frizz. Y si no sabes cómo identificarlo, nosotras te decimos.



Cabello delgado



El problema: Flacidez



Solución: Un cepillo redondo de cerdas metálicas. ¿Viste la imagen? Son cepillos para crear volumen. Si es delgado, no te recomiendo usar mucho las tenazas, pero la secadora es una excelente solución para darle vida a tu cabello, así como volumen y espíritu.



Cabello medio



El problema: Escapadas



Solución: Un cepillo redondo de jabalí y nylon para eliminar la pelusa. El nylon agarra el cabello, mientras que el jabalí suaviza la cutícula. No sólo tienes que elegir un buen cepillo para tu pelo, sino también para tu cuero cabelludo. Créeme, el más barato no te servirá.



Cabello grueso



El problema: Mucho cabello



Solución: Un cepillo plano con cerdas de jabalí quita volumen; la forma plana no alienta el volumen de la raíz y ayuda a que el frizz desaparezca, ofreciendo un poco de brillo. Si tienes el cabello grueso, lo mejor es que NO te lo planches seguido, pues se maltrata fácilmente.