¿Vas por buen camino?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Se acerca el 7 de abril, fecha en que se celebra el Día Mundial de la Salud, tómate unos minutos y responde estas preguntas para darte una idea de si están poniendo en riesgo la salud de los más pequeños de casa.



1 ¿Cada cuándo realizan actividad física?

A. Nunca, prefieren ver televisión.

B. Sólo los fines de semana.

C. Diario, por lo menos 20 minutos al día.



TIP: Se recomienda que los niños completen 120 minutos de ejercicio a la semana.



2 ¿Cada cuándo desayunan?

A. Casi nunca le da tiempo.

B. Sólo los fines de semana no lo hace.

C. Todos los días, antes de ir a la escuela.



TIP: El desayuno es el alimento más importante del día y nunca debe saltarse.



3 ¿Cada cuándo llevan lunch a la escuela?

A. Nunca, siempre llevan dinero para comprar lo que se le antoje.

B. Por lo menos tres veces por semana.

C. Todos los días llevan refrigerio a la escuela preparado en casa.



TIP: Se aconseja que los papás preparen el lunch de sus hijos con alimentos saludables y que estos lo lleven siempre que van a la escuela.



4 ¿Desayunan, comen y cenan a la misma hora todos los días?

A. Casi nunca respetan horarios.

B. Según las actividades del día.

C. Todos los días desayunan, comen y cenan a la misma hora.



TIP: Es fundamental tener horario de comidas establecidos y evitar largos periodos de ayuno.



5 ¿Cada cuándo comen frutas y verduras?

A. Casi nunca comen porque no les gusta.

B. Tres veces a la semana.

C. Consumen cinco raciones todos los días.



TIP: La recomendación de los nutriólogos es un consumo diario de cinco raciones de frutas y verduras.



6 ¿Cada cuándo consumen alimentos industrializados ultraprocesados?

A. Todos los días.

B. Tres veces a la semana.

C. Sólo en ocasiones especiales.



TIP: Por su alto contenido calórico, este tipo de alimentos deben consumirse en ocasiones especiales, como una fiesta infantil.



7 ¿Cuántos vasos de agua toman al día?

A. No toman agua porque no le gusta.

B. Beben agua dos o tres veces a la semana.

C. Consumen diario de 6 a 8 vasos.



TIP: Los expertos recomiendan mantener bien hidratados a los hijos con seis u ocho vasos de agua al día, para evitar que deseen consumir bebidas azucaradas. También pueden beber aguas de frutas sin azúcar.



8 ¿Cada cuándo toman bebidas azucaradas?

A. Todos los días.

B. Tres veces por semana.

C. Sólo en ocasiones especiales, como fiestas infantiles.



TIP: Los especialistas no recomiendan el consumo de estas bebidas más de dos veces por semana.



9 ¿Cuántas horas ven televisión?

A. Por la tarde y por la noche.

B. Por las tardes.

C. De una a dos horas.



TIP: No se aconseja que los niños vean televisión más de dos horas al día.



10 ¿Cada cuándo los miembros de la familia comen juntos?

A. Casi nunca porque los papás trabajan.

B. Sólo los fines de semana.

C Todos los días, ya sea con mamá o papá, o ambos.



TIP: Es fundamental propiciar ambientes de comida saludable en los que participen todos los miembros de la familia e interactúen durante este tiempo.









Si la mayoría de tus respuestas fueron “A”, significa que tus hijos están en riesgo total de desarrollar sobrepeso y obesidad.



Si la mayoría de tus respuestas fueron “B”, tus hijos tienen armas, pero no las suficientes para prevenir sobrepeso y obesidad. Los papás deben tener precaución con los alimentos que consumen y con su estilo de vida para evitar que presenten estas enfermedades.



Si la mayoría de tus respuestas fueron “C”, significa que estás fomentando hábitos saludables en tus hijos y podrás prevenir que desarrollen sobrepeso y obesidad.