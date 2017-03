CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La presencia en el mercado de los alimentos ultraprocesados es cada vez mayor, así como su consumo. Pero debemos tomar conciencia de esta situación y revertirla, porque representa un atentado directo contra nuestra salud.



Empecemos por informarnos...



¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados?



Para empezar, es importante aclarar que todos aquellos alimentos que no encontramos en la naturaleza y que surgen como resultado de un proceso artificial son alimentos procesados. Ahora bien, cuando la adulteración que supone el procesamiento de estos alimentos es máxima, hablamos de "alimentos ultraprocesados". Entre ellos, se destacan:



Refrescos

Patatas fritas

Aperitivos dulces y salados

Productos envasados de panadería

Comidas congeladas para microondas

Sopas y las salsas instantáneas

También entran en esta lista todos los alimentos que contengan saborizantes y colorantes, y cuya vida útil sea increíblemente extensa para el tipo de alimento que es (¿estás pensando en el pan de molde?).



Además, cabe destacar que la mayoría de estos alimentos contienen una elevada cantidad de azúcar.



Según los especialistas en nutrición, comer alimentos ultraprocesados regularmente puede favorecer el desarrollo de la diabetes, debido a la gran cantidad de azúcar que contienen.



Asimismo, nos hace más vulnerables al sobrepeso y a la obesidad, en la medida en que suelen contener sustancias adictivas.



Pero esto no es todo: muchos de ellos pueden ser los causantes de enfermedades como la hipertensión, ya que cuentan con niveles muy altos de sodio.



¿Cómo evitar su consumo?



Cuando te dirijas al supermercado, evita pasar por la sesión de enlatados y dirígete a la zona de las verduras y frutas. En otras palabras: prioriza lo fresco siempre.

No olvides las carnes magras y los cereales integrales.

Tampoco dejes de lado los lácteos.

Cuando pases por la zona de panadería, trata de comprar solo el pan del día y, claro, procura que sea integral. Esta variedad tiene una mayor cantidad de fibra y te mantendrá saciado por más tiempo.

Si prestas atención a los ingredientes y dejas de lado aquellas comidas cuyos componentes son difíciles de pronunciar o inentendibles, estarás dando un paso muy importante hacia una dieta y a una vida mucho más sana.



FUENTE: http://www.vix.com/es/salud/177332/cuales-son-los-alimentos-ultraprocesados-y-los-riesgos-que-su-consumo-implica