¿Por qué nieva en Hawái?

El clima cada día nos sorprende más y en esta ocasión el protagonismo se lo lleva Hawái, que ha sido parte de las noticias del mundo entero por un inusual suceso: la nieve.



Aunque debemos preguntarnos, ¿qué tan inusual es que haya nieve en Hawái? Solemos verlo como un lugar de increíbles playas, arenas y flores, por eso nos sorprende enterarnos de la reciente nevada.



Un fenómeno no tan sorprendente



La nevada de Hawái ocurrió en Mauna Kea, un volcán de más de 4000 metros sobre el nivel del mar que reúne algunos de los telescopios más importantes.



Las temperaturas en Mauna Kea son frecuentemente frías e incluso el nombre del volcán se traduce como «montaña blanca» debido a que la nieve cubre su pico varias veces al año.



A pesar de la sorpresa general, los meteorólogos sostienen que mientras haya nubes lo suficientemente profundas como para soportar cristales de hielo y temperaturas frías en el nivel de la cumbre, es normal que haya nevadas.



Pero el volcán Mauna Kea no es el único en ver nieve con frecuencia, el volcán Mauna Loa, también ubicado en la Isla Grande, es lo suficientemente alto para ver la nieve.



La otra isla que puede ver la nieve, es Maui, en su cima más alta y cada pocos años.



Cambio en las temperaturas



En las alturas, el aire se hace menos denso y como los gases siempre son más cálidos cuando está denso, las moléculas generan fricción entre sí. Además el sol no calienta el aire y por eso las montañas y otros puntos altos son mucho más fríos que los lugares a la altura del nivel del mar.



Así que ya sabes, en los lugares altos de Hawái la nevada no es un fenómeno inusual, por el contrario es bastante frecuente. ¿Te lo imaginabas?



