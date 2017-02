A 100 años de la actual Constitución Mexicana

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Este 5 de febrero celebramos el Centenario de la Constitución de 1917, la cual es hija directa de la Revolución Mexicana y del Plan de Guadalupe. Fue promulgada por el presidente Venustiano Carranza, un hecho histórico que tuvo como sede al Teatro de la República en el estado de Querétaro. Este año se cumplen 100 años de la Carta Magna, donde lo más importante es reflexionar sobre la importancia del documento que rige a nuestro país, pero también sobre las perspectivas del derecho constitucional.



Pero este no ha sido el único documento bajo el que ha estado dirigida nuestra nación, a lo largo de la historia se han diseñado y promulgado diversos textos a través de los cuales se ha tratado de dar rumbo a México y aquí en De10.mx te decimos cuáles son las Constituciones con las que ha contado nuestro país.



1. Constitución de Cádiz



La Constitución Política de la Monarquía Española, o de Cádiz, que rigió en España y sus colonias, tuvo vigencia en lo que era la Nueva España durante dos breves periodos: A partir de septiembre de 1812 a mayo de 1814; y de mayo de 1820 a febrero de 1822. Este ordenamiento establecía que la soberanía reside esencialmente en la nación y que a ella pertenece el derecho de establecer sus leyes, así como la igualdad de todos los habitantes del imperio. Básicamente es el antecedente a la primera Constitución de México.



2. Constitución de Apatzingán (1814)



Su nombre formal era Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana y fue promulgada el 22 de octubre de 1814 por el Congreso de Chilpancingo reunido en la ciudad de Apatzingán, a causa de la persecución de las tropas de Félix María Calleja. Fue válida para las fuerzas de los insurgentes y los territorios que lograron controlar efímeramente durante la lucha de Independencia de México.



Se componía de 2 títulos y 242 artículos; se basó en la Constitución de Cádiz pero de manera un tanto modificada, pues en oposición a la Constitución Española, preveía la instauración de un régimen Republicano de Gobierno. Este documento casi no tuvo validez, ya que casi un año después de su promulgación, su inspirador, José María Morelos y Pavón, fue capturado y fusilado el 22 de diciembre de 1815.



3. Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824)



Entró en vigor el 4 de octubre de 1824 tras el derrocamiento del primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide. En esta Constitución, la república tomaba el nombre de Estados Unidos Mexicanos y era definida como una república federal representativa, con el catolicismo como religión oficial.



Estaba conformada por 7 títulos y 171 artículos. Fue basada en la Constitución de Cádiz para las cuestiones americanas; en la Constitución de Estados Unidos para la fórmula de representación y organización federal; y en el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, la cual abolía la figura monárquica. Sin embargo, no contemplaba expresamente los derechos ciudadanos. El derecho de igualdad quedó restringido por la permanencia del fuero militar y eclesiástico.



4. Constitución de régimen centralista (1836)



Las Siete Leyes o Constitución de régimen centralista de 1836, fueron una serie de instrumentos que alteraron la estructura de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos a principios del siglo XIX. Fueron promovidas Antonio López de Santa Anna, pero promulgadas por el presidente interino José Justo Corro, el 30 de diciembre de 1836. A pesar de la tendencia conservadora, las leyes contemplaron la división de poderes, entre los que se estableció uno nuevo: el Supremo Poder Conservador, el cual regularía las acciones de los otros poderes.



5. Constitución Política de la República Mexicana (1857)



Fue una Constitución de ideología liberal redactada por el Congreso Constituyente durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857 y estableció las garantías individuales a los ciudadanos mexicanos, la libertad de expresión y la de portar armas; además reafirmó la abolición de la esclavitud y prohibió los títulos de nobleza. El Partido Conservador se opuso a su promulgación y se inició la Guerra de Reforma. Más tarde, con la república restaurada tuvo vigencia en todo el territorio nacional.



Constaba de 8 títulos y 128 artículos. Fue similar a la de 1824 e implantó nuevamente el federalismo y la república representativa, la cual constaba de veinticinco estados, un territorio y el distrito federal.



6. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917)



El constitucionalismo fue la corriente triunfante de la Revolución Mexicana. Venustiano Carranza pudo establecer su gobierno en la ciudad de México e iniciar la pacificación de todas las regiones del país y el establecimiento del orden constitucional. Inició la etapa constructiva de la Revolución, con la Convocatoria del Congreso Constituyente que se celebró en la ciudad de Querétaro entre diciembre de 1916 y enero de 1917. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917 plasmó las principales demandas sociales, económicas y políticas de la Revolución y estableció un nuevo orden que asumió como su principal función cumplir con el programa de la Revolución y ser el eje articulador del desarrollo de la Nación mexicana en el siglo XX. Cuenta con 136 artículos y 17 artículos transitorios.