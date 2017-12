¡Estás estresando a tu perro!

TIJUANA, Baja California(GH)

Los que tuvieron la buena suerte de haber nacido a finales de los 80 o principios de los 90 seguramente recordarán todas esas caricaturas protagonizadas por animales que hablaban, se vestían y actuaban como humanos, y tal vez por eso pensamos que lo que nuestros perros, gatos y mascotas quieren es salir a pasear en una carreola, su propio lugar en la mesa y coordinar outfits con nosotros, pero, la realidad es muy diferente, y si pudieran hablar probablemente nos dirían que les estamos produciendo demasiado estrés, o eso asegura un estudio de la UNAM.



Moises Heiblum, un académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quiere que dejemos de tratar a nuestras mascotas como humanos, y no solo porque es un poco creepy, sino porque al hacerlo estamos actuando en contra de sus propias estructuras de comunicación, organizaciones sociales y reglas de convivencia, sino porque eso limita su bienestar y eleva su ansiedad a niveles que no son nada buenos para un animal o persona.



Cada vez son más las personas que llaman hijos a sus perros - perrhijos-, y los tratan como tal, pero, en su intento por darles la mejor vida posible y hacerlos sentir como parte de la familia, sin darse cuenta, los están haciendo sufrir.



Heiblum cree que esto se está volviendo más común porque las personas están cada vez más solas, no tienen hijos o no quieren tenerlos, y deciden darle todo lo que les darían a ellos a sus mascotas. Pero, en lugar de “consentirlas” están haciendo que sean más propensas a sufrir ataques de pánico, a destruir objetos y a “hacer travesuras” dentro de la casa, y más que un berrinche, esto es un grito de ayuda y una forma de expresar que no se sienten bien.



Las mascotas son inteligentes, aprenden a hacer lo que queremos de ellas para poder recibir un beneficio, un premio, un paseo o una sesión de rasquidos atrás de la oreja, y con el tiempo aprenden a adoptar esas actitudes humanas que tanto queremos que realicen, pero, según el estudio de Heiblum, si queremos que no vivan estresadas, lo mejor es permitirles actuar de acuerdo a sus instintos naturales y dejar de intentar convertirlos en personas demasiado peludas.



Fuente:http://www.gq.com.mx/cuidados/articulos/unam-no-debemos-tratar-a-las-mascotas-como-humanos/9670