Ópera de NY suspende a James Levine por denuncias de abuso

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

La Ópera Metropolitana de Nueva York anunció el domingo que ha suspendido su relación con James Levine, por años su director de orquesta, mientras se resuelve una investigación por múltiples denuncias de abuso sexual.



“El señor Levin no participará en ninguna actividad de la Met, como dirigir presentaciones programadas en la Met esta temporada”, dijo la ópera en un comunicado.



La Met también informó que ha designado al abogado Robert J. Cleary, un ex fiscal federal y actual jefe de investigaciones del despacho jurídico Proskauer Rose, para que encabece la investigación de las acusaciones de abuso, que habrían ocurrido entre los años 60 y 80.



La decisión de suspender a Levine se tomó al día siguiente de que el New York Post reportara que uno de los acusadores declaró que tuvo relaciones sexuales con Levine cuando era un adolescente. Los directivos de la Met dijeron que emprenderían una investigación. Luego, el domingo, el New York Times publicó relatos similares de otros dos hombres que denunciaron a Levine de conducta sexual inapropiada.



Uno de los acusadores de Levine, Ashok Pai, también habló con The Associated Press en semanas recientes pero se negó a contar su historia públicamente en ese momento. Declinó una nueva entrevista cuando fue contactado esta semana.



Según el Times, Pai dijo que fue abusado sexualmente por Levine desde el verano de 1986, cuando tenía 16 años. Presentó su denuncia en el departamento de policía en Lake Forest, Illinois, en octubre del 2016. Los detalles del reporte policial fueron reportados por primera vez el sábado en el sitio web del New York Post. Directivos de la Met dijeron que se enteraron de la denuncia policial el año pasado.



Pai dijo que recurrió a la policía en Lake Forest porque algunos de sus encuentros con Levine ocurrieron ahí a mediados de los 80. Levine sirvió como director musical del Festival de Ravinia, a las afueras de Chicago, de 1973 a 1993.



Chris Brown tocó el bajo en la St. Paul Chamber Orchestra por más de 30 años. Le dijo al Times que él y Levine se masturbaron mutuamente cuando Brown tenía 17 años en la Escuela de Música Meadow Brook en Michigan, donde Levin dio clases en el programa de verano.



James Lestock describió un encuentro similar cuando él era un estudiante de violonchelo de 17 años.



“Con base en estos nuevos reportes, la Met ha tomado la decisión de actuar ahora, mientras esperamos el resultado de la investigación”, dijo Peter Gelb, gerente general de la ópera. “Esta es una tragedia para cualquiera cuya vida haya sido afectada”.



Un correo electrónico dirigido al representante de Levine en busca de comentarios no fue respondido de inmediato.



Los dirigentes de la Met dijeron en un comunicado premio que Levine ha negado las acusaciones.



El sábado por la tarde, Levine dirigió una función del "Réquiem" de Verdi que se transmitió por radio alrededor del mundo. Se esperaba que fuera su última aparición con la Met al menos por el resto de este año y posiblemente el futuro cercano. Levine tenía programado dirigir una puesta de “Tosca” en una gala la víspera de Año Nuevo.



La compañía de ópera honró a Levine con el título de director musical emérito al final de la temporada 2015-2016.



La AP no suele identificar a supuestas víctimas de abuso sexual a menos que éstas se pronuncien públicamente. En este caso, las tres presuntas víctimas aceptaron que sus nombres fueran publicados por el Times.



Las acusaciones contra Levine, uno de los directores de música clásica más prominentes del mundo, son las más recientes dentro de la cadena de denuncias de acoso y abuso que han sacudido a la nación desde las lanzadas en octubre contra el productor de cine Harvey Weinstein.



Levine fue director musical de la Met de 1976 a 2016, cuando asumió el cargo de director musical emérito.



Ha sufrido diversos problemas de salud, incluso el mal de Parkinson en los últimos años, pero tenía previsto dirigir varias producciones esta temporada.