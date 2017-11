¿Cómo mantener las mascotas saludables?

(Tomada de la Red)

Las mascotas como los seres humanos merecen tener algunos cuidados; deben ir constantemente a revisión médica, en este caso, al veterinario. Es indispensables que las mascotas cuenten con todas las vacunas que requieren para su buen estado de vida.



Mantener unos correctos hábitos de higiene en nuestra mascota en fundamental para mantener la buena salud y el bienestar. Por ello, es importante fijar una rutina de higiene que nos asegure un cuidado óptimo.



Una buena alimentación. Las macotas al recibir un alimento adecuado a su especie, edad, actividad física y condición corporal, reciben aportes de energía, proteínas, fibra y grasas entre otros nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de los órganos y tejidos. Esto garantiza un estado de salud adecuado y un sistema inmune alerta ante cualquier agente invasor.



Suficiente agua. Es ideal que dejes un plato con agua limpia y fresca, para que la mascota tome las veces al día que quiera. En el caso que tome muchísima cantidad es necesario llevarla al médico veterinario, pues puede estar sufriendo alguna enfermedad. Sí no la dejas tomar suficiente agua puede generar problemas renales y de vía urinarias.



Vacunas y desparasitaciones a tiempo. Cuando son cachorros es necesario cumplir el plan de vacunación que el médico veterinario te recomiende. Para ello tu cachorro debe estar completamente sano, con una condición corporal adecuada y mientras se cumple el plan no es recomendable sacarlo a la calle. Posteriormente se deben realizar refuerzos cada año.



Evita el estrés. Al igual que las personas, las mascotas pueden sufrir de estrés y este a su vez generar enfermedades en ella. Para evitar el estrés en tu perro o gato, dedícale momentos de juego al día, apártalos de fuentes de ruido, cambios bruscos de temperatura, evita gritos, humo de cigarrillo, jornadas de ayuno prolongadas, mantén la arenera limpia en los gatos y en perros ofrece paseos para realizar evacuaciones fisiológicas, mínimo 3 veces al día.



Controla parásitos externos. En el mercado se encuentran una gran variedad de productos para el control de pulgas, piojos o garrapatas, estos parásitos pueden transmitir enfermedades graves, por lo tanto es necesario su control. Consulta al médico veterinario el producto adecuado para tu mascota.



Aseo bucal. Es recomendable cepillar los dientes desde los 5 a 6 meses de edad, con productos especiales para mascotas, ya que las cremas dentales de personas traen fluor el cual es potencialmente tóxico. Así se controla el mal aliento, el cálculo dental y las enfermedades inflamatorias de las encías.



Baño y cepillado. El cepillado diario permite remover pelo que está mudando, retos celulares y ácaros. Un cepillado suave y cariñoso es un perfecto masaje para la mascota, a la gran mayoría les gusta. De vez en cuando es necesario dar un baño, este se debe realizar con jabón o champú para mascotas, ya que tienen un ph más neutro.



Visita al veterinario. Es conveniente llevar a la mascota mínimo 3 veces al año al médico veterinario así no presente ningún signo de enfermedad. Muchas veces las enfermedades se pueden evitar mediante medicina preventiva.



Meditar. La meditación con las mascotas equilibra las emociones y las frecuencias del entorno, es por esto que recomendamos un espacio de meditación diario, la meditación fortalece el cuerpo, la mente y es un estado de conexión única con el espíritu. Nuestras mascotas así lo viven y sienten. Entornos en donde la meditación es frecuente, la posibilidad de enfermedad disminuye.