Personalidades de la moda que se pasaron de cirugías

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La vanidad puede llevarse hasta extremos si no se ponen límites, incluso puede poner en peligro la vida, si se abusa de químicos que ayuden a siempre verse joven o "bien". Estas personalidades de la moda se excedieron en cirugías estéticas y el resultado es abrumador.



Donatella Versace: La diseñadora ha querido modificar su rostro para verse mejor, pero solamente ha empeorado su apariencia. Hasta hoy, Donatella se ha convertido en una mujer de más de 50 años con poca expresividad.



Jocelyn Wildenstein: Su historia es innusual. Lleva más de 30 cirugías, en las que ha gastado 30 millones de euros. Comenzó su cambio cuando se casó con un millonario, asegura que éste no le daba afecto, así que fue al quirófano a quitarse unos año. Como el resultado no era el que esperaba, decidió volverse a operar pero con el fin de parecerse a uno de los animales que más le agradaban a su ex esposo: Los gatos. En los desfiles de moda es imposible no voltearla a ver, pero por su deformidad.



Dolly Parton: Medios han asegurado que Parton se hace operaciones por sus fans pues quieren verla bien. Por ellos, se ha realizado implantes de seno, levantamiento de cejas, de ojos, rinoplastia, peeling, lifting facial y se ha inyectado toxina botulínica.



Joan Rivers: Quien fuera la presentadora y cabeza del programa Fashion Police fue un ícono en la moda. Pero algo que la caracterizaba era su burla hacia sí misma hablando de sus miles de cirugías, llegando a decir frases como “tengo tanto plástico en el cuerpo que cuando muera lo donarán a Tupperware”.