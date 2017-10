Estos son los síntomas de la tos en las perreras

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El invierno se está acercando, lo que quiere decir que debes tener cuidado de que tu mascota no sufra algunas de las enfermedades típicas de esta época del año, entre las que se encuentra la tosa de las perreras, que es comparable a un catarro humano.Aunque se trata de una enfermedad bastante común, no hay que alarmarse, ya que para combatirla y eliminarla solo es necesario un sencillo tratamiento. Eso sí, para que el animal no empeore más de la cuenta deberás llevarle al veterinario lo antes posible, lo que quiere decir que debes conocer bien los síntomas.Tos secaConocida en el mundo médico como Traqueobronquitis Infecciosa Canina (TIC), la tos de las perreras es una enfermedad canina de carácter vírico y contagiosa que es producida por la bacteria Bordetella Bronchiseptica. Sobre todo afecta al sistema respiratorio y a la garganta, por lo que uno de los principales síntomas de esta enfermedad es la tos seca de forma continua.Vómitos y otros síntomasPor culpa de la tos excesiva, otro síntoma de esta enfermedad es la irritación de la garganta, la segregación de flemas y los vómitos, que en este caso no se deben a problemas estomacales. El malestar general, el decaimiento, la falta de apetito o la escasez de energía son otros síntomas bastante habituales.Síntomas levesEs importante que tengas en cuenta que la tos de las perras también puede presentarse con síntomas leves (como tos moderada) y sin fiebre. Eso sí, en casos más graves, el animal puede tener fiebre.Como te hemos comentado antes, la enfermedad no reviste gravedad, pero en animales que provienen de perreras, tiendas de mascotas y criaderos puede derivar en una pulmonía, ya que están expuestos a condiciones estresantes. Por eso, hay que empezar el tratamiento lo antes posible.FUENTE: Animal Mascota