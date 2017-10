Alacena Vs. refrigerador ¿dónde guardar los alimentos?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Muchas veces pensamos que guardando las cosas en el refrigerador, las cosas durarán más tiempo para su consumo, pero diversos estudios del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, en España y la Fundación de Nutrición Británica, demuestran que en algunos alimentos el frío acelera la oxidación o pueden perder sus propiedades.



Estos son algunos alimentos que seguro guardas en la nevera, pero deberías considerar dejarlos en la alacena a temperatura ambiente:



Cebollas y ajos: Son vegetales secos y si se conservan en el refri se acelera su proceso de oxidación.



Papas: Si son expuestas a temperaturas bajas, se puede incrementar su porcentaje de azúcar, así como de un químico llamado acrilamida, nocivo para la salud.



Huevos: No es necesario meterlos en el refrigerador ya que no genera beneficio alguno.



Mantequilla con sal: Aunque es un producto lácteo, está compuesto por grasa y sal, lo que la hace poco propensa a los microbios.



Chocolates: Se pierde su olor y sabor con el frío, además de que puede mezclarse con los olores de otros productos.



Frutos secos: Al igual que el chocolate, se pierde su olor y textura con temperaturas bajas.



Pan: No lo metas a la nevera, se deshidratan más fácilmente cuando se le expone al frío. Pero también hay alimentos que sí o sí deben mantenerse refrigerados:



Lácteos: Mantenerla a temperatura baja es muy importante ya que evita el crecimiento de bacterias dañinas.



Carne fresca y pescado: Estos alimentos siempre deben ir en el refrigerador, para evitar su descomposición. Preferentemente también mantenerlos separados de otros alimentos.