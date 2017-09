Señales de que hay compatibilidad

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Es normal cuestionarlo, pues en algún punto es posible que quieran darse por vencidos. Incluso las mejores relaciones tienen momentos de duda y confusión. Pero sólo porque tengan malos ratos, no quiere decir que estén destinados al fracaso.Es fácil pensar en los factores principales de compatibilidad, pero ¿sabías que no lo es todo? En una relación se necesitan muchísimas cosas.Lidian con los problemasNo los dejan pasar… ni los olvidan, pero los recuerdan. Si hacen esto, en algún momento regresarán con venganza. La gente es buena a la hora de comunicarse, pero si en su caso no pueden resolver problemas, ¿cómo imaginas que tendrán futuro? Sin embargo, si ambos tienen habilidades para resolver conflictos, tienen una gran ventaja.Se tratan como igualesTodas hemos visto o escuchado de esa relación donde uno de los 2 tiene un rol secundario. Sin embargo, tú y tu pareja son los personajes principales de la relación. Ninguno de los 2 es mejor que el otro, ni tiene mayor prioridad.Pueden estar juntosSuena fácil, ¿no? Pero hay parejas que no pueden pasar mucho tiempo juntos, ya sea por incomodidad o por los silencios extraños. Piensa rápido: ¿cómo lidian con el silencio? En otras palabras: ¿pueden pasar un rato sin decir nada y no sentirse extraños?Sus necesidades sexuales son compatiblesTal vez tengan relaciones todos los días. Tal vez están conformes con tener intimidad una vez a la semana. Lo importante es que estén en la misma página y que el tema, en lugar de presionarlos, los haga sentir satisfechos. Al final del día no hay un número mágico… siempre y cuando ambos estén de acuerdo.No son complacientesSi apenas van a cumplir un año y ya dejaron de esforzarse… van por mal camino. Necesitan hacer un esfuerzo por mantener viva la llama de la pasión. En algún momento podrían verse hundidos por la rutina… ¿y entonces? ¿Cuál es su plan B?Son independientesNo siempre tienen que trabajar en equipo. Aunque es importante en la relación, hay que recordar que ambos son individuos, y por ende deben tener una relación consigo mismos primero. Si abandonas tu independencia, no sólo tú te verás afectada, sino también tu relación.FUENTE: Eme de Mujer