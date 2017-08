Cinco alimentos 'saludables' que te hacen subir de peso

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando de bajar de peso se trata lo primero que se elimina son las pizzas, galletas, refrescos y postres en general.



Dejamos esos platillos para empezar una dieta que incluya alimentos conocidos como "sanos", sin embargo, no son tan saludables, ya que el daño que producen en el organismo es casi semejante como las harinas o azúcares.



En una publicación de la chef y nutrióloga Amelia Winslow, en el portal Eating made easy, señala cinco alimentos que han sido considerados aliados para perder peso, pero son todo lo contrario, por lo mismo, toma precaución la próxima vez que los consumas si lo que quieres es una figura esbelta.



1. Refrescos de dieta: "Investigaciones han demostrado que al comer o beber algo dulce, nuestro cuerpo espera calorías, pero cuando éstas no están presentes, la reacción del organismo es haciendo un metabolismo más lento, responde poco a la insulina y se aumenta de peso. Asimismo, se ha demostrado que el consumir edulcorantes hace engordar a largo plazo", indica Winslow



En estos casos, lo recomendable es beber agua natural o con un limón exprimido, té sin azúcar, ni edulcorantes, o infusión de pepino o menta.



2. Alimentos bajos en grasa: Cuando la gente compra un producto bajo en grasa, por lo general, ingiere 30 por ciento más de ese alimento, cuya consecuencia no es favorable, pues al final se acaba comiendo de más. Por lo mismo, se aconseja comer pequeñas porciones de comida que no sea baja en grasa.



3. Jugos: "Por muchos es sabido que si tu objetivo es bajar de peso no debes beberlos, ni naturales y menos artificiales, ya que contienen altos niveles de azúcar. Lo mejor es consumir la fruta entera", indica la experta.



4. Granola: Es cierto que los frutos secos, avena y granola son aliados para la salud, pero al mezclarse con miel, azúcar o aceite, ya no te ayudarán a perder esos kilos de más. "Evita las galletas o barras de granola comerciales, ya que contienen azúcares".



5. Sushi: En general, esta especialidad no es dañina, sólo aquellos que contengan ingredientes fritos o mayonesas. En su caso, pide los que tengan abundante pescado y vegetales al vapor o parrilla.