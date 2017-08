MADRID, España(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Esa lejana barbarie” - Cristina Bajo

3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

4.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

5.- “It (Eso)” - Stephen King

6.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

7.- “Sí” - Viviana Rivero

8.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

9.- “Revival” - Stephen King

10.- “Escucha la canción del viento y Pinball 1973” - Haruki Murakami

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- “Desde mi cielo” - Alice Sebold

2.- “El encuentro” - Frederik Pohl

3.- “La dama de cristal” - Lita Donoso

4.- “La guerra interior” - Jorge Baradit

5.- “Kramp” - María José Ferrada

6.- “Cincuenta sombras liberadas” - E.L. James

7.- “Alvin el oficial” - Orson Scott

8.- “El bazar de los sueños” - Stephen King

9.- “El problema de los tres cuerpos” - Cixin Liu

10.- “Crypta” - Care Santos

(Fuente: Feria Chilena del Libro)



COLOMBIA

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- “Los Médici” – Matted Strukul

4.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

5.-“Cien años de soledad, edición especial” – Gabriel García Márquez

6.- "La niña alemana" - Armando Lucas Correa

7.- “Los amantes de Coyoacán” - Gerardo De Cortanze

8.- “La hija de Cayetana” - Carmen Posadas

9.- “Carlota” - Laura Martínez

10.- “Amor a cuatro estaciones” - Nacarid Portal

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- “Lo que quiero lo consigo” - Amanda Seibiel

2.- "Patria" - Fernando Aramburu

3.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

4.- “Una columna de fuego” - Ken Follett

5.- “Tres abuelas y un cocinero muerto” - Minna Lindgren

6.- “Tres abuelas y un plan de sabotaje” - Minna Lindgren

7.- “Mi isla” - Elísabet Benavent

8.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

9.- “Tres abuelas y un joyero de ida y vuelta” - Minna Lindgren

10.- “El laberinto de los espíritus” - Carlos Ruiz Zafón

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Late Show" - Michael Connelly

2.- “Camino Island” - John Grisham

3.- "The Lying Game" - Ruth Ware

4.- "House of Spies" - Daniel Silva

5.- "Paradise Valley" - C.J. Box

6.- "Murder Games" - Patterson/Roughan

7.- "Into the Water" - Paula Hawkins

8.- "The Painted Queen" - Peters/Hess

9.- "A Gentleman in Moscow" - Amor Towles

10.- "Use of Force" - Brad Thor

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- “Cuentos de hadas para niñas rebeldes” - Elena Favilli

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “Rendición” - Ray Loriga

4.- “Pedro Páramo” - Juan Rulfo

5.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

6.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

7.- “Uno siempre cambia al amor de su vida (por otro amor o por otra vida)” - Amalia Andrade

8.- “La chica que dejaste atrás” - Jojo Moyes

9.- “Harry Potter y la piedra filosofal” - J.K. Rowling

10.- “Edición bandera conmemorativa del centenario de Juan Rulfo” - Juan Rulfo

(Fuente: Gandhi)



URUGUAY

1.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

2.- “Escrito en el agua” - Paula Hawkins

3.- "La chica del tren" - Paula Hawkins

4.- “La razón de estar contigo” - W. Bruce Cameron

5.- “Un nido de víboras” - Andrea Camilleri

6.- “Virtual Hero III” - El Rubius

7.- “La pareja de al lado” - Shari Lapena

8.- “Sorocabana blues” - Hugo Burel

9.- “14/7. El descubrimiento” - Pamela Stupia

10.- “Las aventuras de Tamara” - Roy Berocay

(Fuente: Librerías Bookshop)