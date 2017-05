¿Besarse en la calle está mal?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando estamos enamorados y con el fuego de la pasión ardiendo por dentro, no nos damos cuenta que nuestro amor puede interpretarse quizás como «demasiado». Las demostraciones públicas de afecto son todo un tema social y queda de parte de cada persona juzgar si gustan o no.



Aunque pensemos que somos los protagonistas de una película y que las demás personas están envidiosas de nuestro amor, las cosas pueden ser realmente diferentes.



Cuando puede incomodar a los demás

Los espectadores de estas demostraciones pueden sentirse increíblemente incómodos con lo que están viendo y sin embargo, no todos son capaces de hacer alguna protesta al respecto, porque también es raro que alguien interrumpa un momento así.



Hay demostraciones «aceptables» como tomarse de la mano y ciertos tipos de besos, pero los toqueteos y los besos apasionados están fuera de esta lista. Además, algunas personas de mente un poco más cerrada podrían encontrar estos encuentros como irrespetuosos y hasta asquerosos, dependiendo del lugar en donde se encuentre la pareja.



Algunas personas incluso se sienten ansiosas cuando están presenciando este tipo de actos, porque el nivel de incomodidad llega muy arriba. La conclusión es que hay muchísimas personas que encuentran este acto como algo que no debería estar del todo aceptado por la sociedad.



Cada quién en lo suyo

Por otro lado, hay quienes no le prestan atención al tema. Sin duda es algo que no puede dejarse de notar, pero se entiende que es una pareja apasionada y que no hay nada de malo en ello. Cada quien a sus propios asuntos. Se trata de personas que tienen un poco más de perspectiva en el tema y quizás hayan hecho lo mismo anteriormente.



La realidad es que muchos de nosotros hemos caído en la demostración pública de afecto en un momento u otro de nuestras vidas, aunque sea de tomarnos de la mano con nuestra pareja o algún pequeño beso. Hay quienes aseguran que disfrutan de ser observados en una fiesta, cine o donde hay un pequeño grupo de personas.



¿Cuándo es demasiado?

Nadie quiere ver algo demasiado asqueroso en la calle. Así que «la norma» para demostrarse afecto públicamente es no cruzar demasiado ciertos límites, como desnudarse o toquetear las partes íntimas. Besarse de manera demasiado apasionada podría traer demasiadas reacciones indeseadas de la misma forma.



Sin embargo, todo este tema depende de cada quién. ¿Qué opinas acerca de la demostración pública de afecto? ¿Está bien o mal?



