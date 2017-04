Avistamiento de aves en El Salvador

(Tomada de la Red)

La playa San Marcelino, ubicada en la bocana del río Jiboa, en La Paz, es visitada cada año por cientos de aves migratorias que anidan y buscan alimento en las costas salvadoreñas resguardándose del gélido clima que azota en sus países de origen.



La visita de los espécimenes aumenta la posibilidad de un mayor avistamiento, una práctica que está tomando fuerza por ser considerada como una de las actividades de ecoturismo más populares a escala mundial.



El Salvador es considerado un paraíso playero para las aves marino-costeras migratorias y residentes, ya que existe una gran biodiversidad que las aves necesitan para subsistir.



“La naturaleza es bondadosa con el país, debemos de cuidar el ecosistema, si no ya no tendremos anidaciones de aves migratorias”, dijo Álvaro Moisés, director ejecutivo de Salvanatura.



Además, detalló que el recorrido en busca de alimento puede alcanzar distancias de hasta 10,000 kilómetros, lo que parece impresionante al observar el tamaño de algunas especies que se desplazan desde la parte norte del continente –Alaska, Canadá, Estados Unidos–, hasta el sur de este –Ecuador, Chile y Argentina–



. Algunas de las aves migratorias que pasan por el país son garza rojiza, zarapito trinador y playero alzacolita.



En 2014 Salvanatura registró más de 660 especies diferentes de aves, en diversos ecosistemas del país, entre los que se encuentran: Parque Nacional El Imposible, Parque Nacional Montecristo, Volcán de Santa Ana, Cerro Verde, Parque del Bicentenario, Humedal Cerrón Grande, Bocana río Jiboa, Laguna del Jocotal, y otros sitios de origen protegidos.



Victoria Galán, encargada del programa de monitoreo de aves de Salvanatura, explica que para los amantes del avistamiento de aves se necesita: interés por las aves, vista y oído atentos; equipo básico como, binoculares que puedan lograr capturas a distancias lejanas; una guía para la identificación de aves como, “A Guide to the Birds of Mexico and Northern Central America”, esta puede usarse para identificar aves residentes y para las aves migratorias se puede utilizar la Guía de Campo a las Aves de Norteamérica; una libreta de campo y un lápiz o pluma para escribir la lista de aves observadas; ropa cómoda y mucha agua.



Salvanatura es una fundación ecológica que trabaja en conjunto con algunas cooperativas en la zona de la bocana del río Jiboa, en la realización de programas de observación de aves para turistas nacionales e internacionales •



Fuente:http://www.eleconomista.net/2017/04/04/avistamiento-de-aves-en-el-salvador