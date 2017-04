Amo a mi mascota: ¿Por qué los gatos son buenas mascotas?

(Tomada de la Red)

Si bien es cierto, nadie puede saber de gatos hasta que no viva con uno. Este animal enigmático ha vivido entre los humanos por más tiempo que los perros.



Por Mascota Protegida



A continuación te damos algunas de las muchas razones por las que un gato se convierte en la compañía ideal:



listaW#

Toma nota

Son independientes y, por lo mismo, se adaptan mejor a pasar tiempo solos durante el día.

Comen poco, alimentar a un gato es relativamente económico.

Son muy limpios. Los gatos usan su aranero para ir al baño y odian que esté sucio.

No es necesario educarlos para ir al baño; tienen un instinto que desde muy cachorros les indica en dónde deben de hacer. Basta con mostrarles su arenero unas pocas veces para que aprendan a utilizarlo.

Son silenciosos. Los gatos son animales sigilosos, de pasos suaves y presencia discreta.

Te permiten tener tu espacio igual que ellos pedirán tener el suyo. El gato es un compañero independiente que disfrutará mucho de tu compañía, pero al que también le gusta estar solo.

Los gatos son nocturnos, por lo que duermen muchas horas durante el día, esto hace que no resientan tanto la ausencia de sus personas cuando se quedan solos.

Son amorosos y muy dulces. Un gato reserva todo su cariño para aquellos en quienes confía.

Son receptivos. Los gatos se dan cuenta si te sientes mal físicamente o si te encuentras triste. Se muestran receptivos y amorosos.

Cuando un gato elige a su persona, lo hace para siempre. Para ellos los vínculos con las personas son algo muy poderoso e importante, por eso no los crean con cualquiera. De esta manera, cuando un gato elige a "esa” persona, le dará todo su amor y atención.



Si queires más consejos acerca de cómo cuidar a tu mascota dale like a la página de Mascota Protegida



Fuente:http://www.veintitantos.com/quierete-tu-vida-otros/amo-mi-mascota-por-que-los-gatos-son-buenas-mascotas