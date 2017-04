La nueva revolución en lentes de sol

TIJUANA, Baja California(GH)

Se acerca el verano, y empezamos a planear un paseo a algún destino para disfrutar de estos días soleados y calurosos.De igual manera, algunas tiendas y comercios ya se preparan con propuestas de prendas frescas y artículos de moda con los colores de temporada.Podemos observar en los aparadores de lentes de sol de cualquiera de estas tiendas a un gran número de personas buscando el modelo ideal para lucir este verano, llegando a pagar elevados costos con tal de hacerlos parte de su out fit.Hawkers, es una marca joven que llegó transformando la industria de los lentes de sol. Creada por cuatro jóvenes españoles, quienes no superan los 30 años y mismos que emprendieron sin ningún tipo de financiamiento.Actualmente Hawkers se encuentra destacando entre las marcas favoritas y más famosas del mercado Español. La marca ha crecido en poco tiempo de manera exponencial gracias a sus bien diseñadas estrategias de venta basadas en el e-commerce por medio de redes sociales, alcanzando una cantidad superior a los 5 millones de seguidores en Factbook, 500K en Instagram y más de 200K en Twitter.Así mismo, logrando conquistar el mercado Americano, pues no hace mucho tiempo llegaron a la ciudad de Los Ángeles, California, alcanzando su distribución en más de 50 países.El gran éxito de los lentes creados por estos jóvenes, es que han renovado de manera muy fresca y con toques muy modernos modelos de algunos lentes que hace tiempo dejaron de fabricarse, o que cuyas patentes ya no están vigentes. Este proyecto inicio con una inversión de 300 euros que fueron recaudados del bolsillo de los jóvenes, lo equivalente a $6,000 pesos mexicanos.Hawkers llega a México alcanzando más de medio millón unidades vendidas en todo el país, lo que los ha llevado a facturar más de 2 mil millones de pesos mexicanos. Gran parte de su éxito dentro de este mercado se debe a su gran propuesta de valor; lentes de marca y calidad a un precio justo.Además, cuentan con un catálogo muy atractivo donde muestran desde los lentes más clásicos económicos hasta modelos adaptados a las tendencias más actuales.Basados en una combinación entre sus estrategias de branding y comunicación, se creo un nuevo modelo de negocio que logro romper esquemas mediante la difusión a través de las redes sociales. Hawkers es una marca que ha logrado entender la relación que existe entre marca y cliente.La primera inversión realizada en publicidad fue a través de Facebook, por la cantidad de mil pesos, actualmente invierten alrededor de 300 pesos diarios, alcanzando mas de 15 millones de visualizaciones. Actualmente el 60% de su impacto y ventas son generadas a través de esta red social.Para Hawkers, la calidad de su producto es el ingrediente principal, sin embargo, sus costos no son tal elevados. La mayor parte de su mercado se encuentra a través de Internet, por lo que evitan intermediarios, reducen sus márgenes y son más competitivos que otros players.Hawkers tiene a disposición de sus clientes varios tipos de lentes de sol, cada uno de ellos posee un estilo que resalta según la personalidad de cada uno de sus clientes. ¡De seguro encuentras uno para ti!La marca esta inspirada en personas con un estilo de vida relajado y de espíritu atrevido. Además de modelos creados a partir de alianzas con diferentes personalidades para el lanzamiento de ediciones especiales. Algunos de las celebridades que han participado como colaboradores con la marca son Pachá o Steve Aoki, entre otras.Alrededor de 50 estilos diferentes son los que conforman las líneas Classic, y One, los cuales han logrado alcanzar gran éxito y popularidad de la mano de algunas celebridades. Tal es el caso de el modelo Andrés Valencoso, el futbolista Neymar , entre otros que posan para sus redes sociales estos originales diseños.Desde hace algunas temporadas, los lentes de sol con cristales de colores son la moda en diversos países. El color azul es uno de los favoritos entre los consumidores y que Hawkers destaca todos los veranos, pues posee un toque de elegancia y frescura que va muy ad hoc con la temporada. Se componen de patillas intercambiables, son muy resistentes al agua, no están compuestos por metales, todos cuentan con antireflejante y 100% reducción de rayos ultravioleta.El armazón de cada uno de los lentes se crea a partir de una alta gama de bicarbonato, un material que es bastante resistente a los fuertes impactos y altamente resistente al calor.Sus lentes cuentan con una extensa gama de colores polarizados y varios efectos.La alta calidad de su armazón es uno de los distintivos principales, pues son hechos a manos con acetato japonés, el cual les otorga colores brillantes, diseños muy originales y gran durabilidad.El año 2016 fue un año muy significativo para la marca, pues represento un año de expansión internacional. Tras su llegada a México, conservan el mismo modelo de negocio utilizado en Europa, llegando a posicionarlo en el Top #3 de lo países con más ventas para la compañía a nivel global.Más información en http://www.hawkersco.com