¿Los tampones son malos para la salud?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Entre los nuevos tampones “orgánicos” y la Kourtney Kardashian diciendo que no usa tampones porque cree que no son muy “saludables,” seguro alguna vez te has preguntado si en realidad hacen su trabajo a un costo que jamás habías considerado.



Todas sabemos que es peligroso dejar un tampón insertado por más de 12 horas. Puede ocasionar algo llamado Síndrome de Shock Tóxico, el cual provoca inflamación e incluso fallas en los órganos si no se diagnostica a tiempo. Aproximadamente más de 100 mil mujeres que usan tampones sufren de esto una vez al año. En realidad no es mucho, tan sólo el 0.01% de las chicas que usan tampón.



El tampón también te expone a infecciones bacterianas. Sin embargo, los expertos sugieren que en general son relativamente seguros y sólo podrían provocar un daño si no se usan correctamente.



Es posible que también hayas escuchado que los ingredientes dentro de los tampones pueden ser potencialmente preocupantes. Y de acuerdo a la FDA, que regula los tampones, estos productos están hechos de algodón, rayón o una combinación de ambos. En el caso del rayón, las fibras que lo componen tenían que ser blanquedas, cosa que podía ser denominada como tóxica, pero ahora en día ya no se realiza a través de este método.



Esto es seguro: No hay toxinas ni químicos dentro de los tampones… aunque no de todos, pues hay algunos que tienen fragancia que pueden causar irritación vaginal.



En conclusión, los tampones no son malos para la salud (siempre y cuando los uses correctamente), pero si estás buscando un nuevo método de protección, te aconsejamos la copa menstrual; no sólo es buena para el ambiente, sino que también es muy económica. Sin embargo, no es más saludable que las toallas sanitarias o los tampones. Es cuestión de gustos personales.