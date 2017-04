Subastan diamante por récord de 71.2 mdd

HONG KONG(AP )

Un diamante de 59.6 quilates llamado la "Estrella Rosa" se vendió por 71.2 millones de dólares en Sotheby's en Hong Kong, un nuevo récord mundial para cualquier diamante o joya, informó la subastadora el martes.



El diamante ovalado de tallado mixto superó de lejos la estimación previa de Sotheby's de 60 millones de dólares.



Es el diamante rosa perfecto que haya evaluado el Gemological Institute of America.



Se vendió por 63 millones de dólares, más la prima del comprador. Sotheby's dijo que el comprador es la joyería Chow Tai Fook de Hong Kong.



Hasta ahora, el mayor precio pagado por un diamante en subasta pública había sido el "Oppenheimer Azul", por el que se pagaron 57.6 millones de dólares en mayo. El récord mundial anterior por un diamante rosa era de 46.2 millones de dólares por el "Graff Rosa", de 24,7 quilates, en 2010.



Sotheby's decidió que era el momento justo para vender el diamante debido a la demanda creciente entre compradores asiáticos adinerados.



"El elemento asiático en el mercado de joyas es sumamente importante, y por lo que me dicen los operadores del mercado, han adquirido importancia creciente en los últimos seis meses", dijo David Bennett, presidente de la división de joyería de la subastadora.



El "Estrella Rosa" fue extraído por la minera De Beers en 1999 como piedra en bruto de 132.5 quilates. Su corte tomó dos años. En noviembre de 2013 fue subastada por 83 millones de dólares al cortador neoyorquino Isaac Wolf. Pero Sotheby's reveló en su balance de 2014 que Wolf se retractó de la transacción.



Sotheby's tuvo que comprar el diamante al vendedor porque había garantizado un precio de venta de 60 millones de dólares. El año pasado vendió una participación no especificada en el diamante a dos empresas, Diacore y la joyería neoyorquina Mellen Inc.