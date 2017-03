¿Cuánta orina hay en una alberca?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hay cierta información que inspira una especie de división mental: por un lado, agradeces que te hayan abierto los ojos y te horrorizas de pensar cuanto tiempo viviste en la ignorancia; y por otro lado, piensas que es algo que de verdad no querías saber. Cosas como cuantas bacterias tiene tu celular, de qué están hechas las salchichas o que sucede cuando no lavas tu toalla a menudo.



Ahora te damos algo nuevo para añadir a la lista: la cantidad de orina que hay en una alberca promedio. (Si prefieres no enterarte puedes dejar de leer ahora.)



En un reporte de NPR , la química Xing-Fang Li, profesora de la Universidad de Alberta, en Canadá, ha desarrollado una prueba que te puede decir la cantidad exacta de cuanta del agua con cloro es en realidad algo más desagradable.



Al medir los endulzantes artificiales que la mayoría de las personas expulsan cuando orinan en una alberca, Li y sus colegas pueden saber aproximadamente la cantidad.



Ciertos endulzantes pueden ser buen indicador de orina, explica la investigadores, debido a que están diseñado para ‘pasar a través de ti’ y no se descomponen una vez que están en el agua de alberca.



Los científicos calcularon que una alberca de tamaño comercial, de 830,000 litros de agua contenían casi 75 litros de orina. En una alberca residencial (de 6x12 metros, y 1.5 m de profundidad), eso se traduciría a unos 7 litros de orina.



Las buenas noticias es que, en ambos casos, la cantidad es casi insignificante al compararla con la cantidad total de liquido de la alberca: cerca del 0.01%.



Aún así, es una de esas situaciones en la que cualquier cantidad es demasiado – no sólo por el factor de que estás entrando en contacto con orina ajena, pero porque estudios han mostrado que el ácido úrico, presente en el orín humano, reacciona de formas poco agradables con el cloro, creando químicos que pueden causar problemas a la salud. (Y aunque menos alarmante, también es la razón por la que tus ojos se ponen rojos al nadar.)



Si esto no es suficiente asqueroso para ti, considera esto: la mayoría de las albercas también contienen pequeñas cantidades de excremento.



