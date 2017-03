¿Cómo son las personas con inteligencia emocional?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hoy día se oye mucho sobre estas dos palabras: inteligencia emocional. Es que la sociedad en la que vivimos no solo valora la inteligencia lógica dominada por el hemisferio izquierdo. De a poco comienza a descubrir y ponderar aquellos aspectos de la persona que se vinculan con el manejo de las emociones y la empatía.



La inteligencia emocional recoge los conceptos que pertenecen al mundo de los sentimientos y que permite al ser humano desarrollarse de manera integral en el mundo actual.



Estas son 10 características que definen a una persona con inteligencia emocional, ¡descubre si eres una de ellas!



1# Son empáticos

Las personas con inteligencia emocional pueden colocarse en los pies del otro sin dificultad alguna. Perciben los sentimientos y las emociones de los demás incluso si no se las comunican de forma verbal.



2# No son perfeccionistas



Las personas perfeccionistas en general tienden a terminar los proyectos más tarde de lo debido y a tener dificultades para concretar las tareas. En cambio, las personas con inteligencia emocional son absolutamente conscientes de que la perfección no existe. Y dado que no tienen miedo de cometer errores ellos mismos habilitan su posibilidad de una vida más relajada y un aprendizaje profundo de cada experiencia.







3# Son equilibrados

Estas personas conocen muy bien lo que significa una vida equilibrada, de manera que son capaces de marcar prioridades de acuerdo a sus deseos y a lo que el contexto les sugiere en cada caso. Por ejemplo, duermen lo suficiente. se alimentan de forma adecuada y contemplan sus propios intereses además de los ajenos.



4# No viven en el pasado



Las personas con inteligencia emocional viven el presente y disfrutan de todos los acontecimientos que les brinda (aunque se trate de situaciones negativas). En general, no se estancan en el pasado sino que tienen su mente y su corazón abiertos a lo que pueda llegar en un futuro.



5# Abrazan los cambios

Como no tienen miedo de equivocarse tienen una especial devoción por los desafíos y se lanzan a ellos con seguridad y convicción. Fluyen con los cambios que se les presentan en la vida cotidiana y se animan a modificar aquello que les desagrada.



6# Practican la escucha atenta



Antes de emitir un juicio las personas con inteligencia emocional se dedican a escuchar. Desarrollan su capacidad de separarse de las emociones para colocarse lo más abiertos posible a los mensajes que les brindan los demás.



7# Se conocen a la perfección

Conocen sus fortalezas y admiten las debilidades en las que aún tienen que trabajar. Dado que poseen un gran conocimiento de sí mismos y de su entorno saben cómo resolver situaciones problemáticas de manera sencilla y sin demasiado drama. Esta característica suele potenciarse con los años.



8# Son curiosos por naturaleza



Dado que son personas muy empáticas, poseen una gran habilidad de observación del entorno. Se preguntan por todo lo que los rodea, están abiertos a nuevas respuestas y exploran las posibilidades que se les van presentando.



9# Saben decir que no

Si bien las personas con inteligencia emocional están atentas a lo que sucede a su alrededor y se encuentran abiertas a nuevas experiencias también practican el autocontrol. Es decir, saben identificar las situaciones en las que resulta conveniente decir que no y reconocen las formas en las cuales comunicarlo.



10# Canalizan el enojo



La ira no necesariamente tiene porqué ser una emoción negativa. La clave está en la forma en que se la utiliza. Las personas con inteligencia emocional saben cómo controlar el enojo y realizan acciones en consecuencia que no perjudiquen a otros ni a sí mismos.



Para cultivar estas cualidades, no hace falta asistir a cursos especializados o devorar enciclopedias interminables. Solo precisas comprender que el éxito y la abundancia en nuestra vida son resultados de un crecimiento interno que requiere tiempo y voluntad. Ninguna de las características nombradas puede conseguirse en el mercado: solo tienes que buscarlas dentro de ti.



Y tú, ¿eres una persona con inteligencia emocional?



