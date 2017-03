Los colores de lipstick para este 2017

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Definir el color de labial que mejor va contigo es un desafío muy divertido, porque puedes probarte cientos de colores hasta encontrar el -o los- indicados…



Para que continúes probando colores, te dejamos un listado de los colores que serán tendencia este año, ¡no puedes dejar de probarlos!



#1 Rosa sin culpa



No tengas miedo de intentar con uno de estas tonalidades: te dará un look descontracturado y divertido. ¡Ideal para una salida con amigas o para algún affter office!



¿Mi favorito? El fucsia intenso



#2 Anaranjado eléctrico



Sí, lo sé: son colores poco tradicionales, pero este 2017 es el año de lo inesperado…



Es un color intenso para tus labios, pero es muy acertado para usar durante el día en horario de oficina. LeS dará a tus atuendos un toque original.



#3 Lipstick sin brillo (pero con estilo)



Kendall Jenner, nuestra gurú de la moda, ha puesto de moda los labiales mate y desde entonces se han vuelto tendencia.



Cualquier color que uses de tono mate se verá increíble: que no tenga brillo te habilita a usarlo en cualquier momento del día y, ¡sin culpas!



#4 Lipsticks oscuros



Un look sexy e intenso se logra con un labial oscuro. Sé que si lo usas mal quedarás como Morticia, pero debes intentarlo.



Comienza con una tonalidad de rojo bien oscura o prueba con un violeta cercano al negro: verás que tus labios lucen increíbles.



#5 Forever nude!



Encontrar un look natural no es nada fácil, pero con un lipstick nude lo lograrás inmediatamente. Por otra parte, si quieres concentrar la atención en tus ojos con un make-up atrapante, usa este tipo de colores para no sobrecargar tu rostro.



#6 Fantasía



Hay que renovarse para sentirse viva: ¡anímate a darle a tu maquillaje un toque divertido y rebelde!



