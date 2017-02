La posición en la que duermes pude ocasionarte arrugas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Siempre nos recuerdan que dormir 8 horas es un tip de belleza muy importante, ya que no solo ayuda a la regeneración celular, sino que vence el cansancio y sus signos que se hacen evidentes en el rostro. Un estudio reciente asegura que dormir en una posición incómoda tiene incidencia en tu piel y pueden aparecer las llamadas arrugas del sueño.



El dormir bien no solo quiere decir descansar o acostarse del lado izquierdo como recomiendan las modelos, los expertos recomiendan lo contrario, en especial a partir de los 30 años.



Un estudio publicado en Aesthetic Surgery Journal revela que dormir en ciertas posturas puede envejecer la piel. La doctora Goesel Anson, profesora de cirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, dirigió esta investigación que demuestra que dormir de lado o boca abajo puede provocar arrugas en la cara, el cuello y el escote.



Esto se debe a la presión que ejerces sobre la almohada y la torsión que sufre la piel con las sábanas diariamente.



Esta forma de dormir puede ocasionar arrugas verticales en cara, escote y cuello. Esto se debe a la perdida de colágeno y ácido hialurónico que se presenta en la piel con la edad y que la vuelve más delgada con el paso del tiempo.



En el estudio se evidenció que las personas presentan más arrugas en el lado que duermen.



Recomendaciones



Para evitarlo la primera medida es adecuar la postura al dormir, preferiblemente boca arriba. Los expertos recomiendan intentar mantenerse en esa posición toda la noche y para lograrlo puedes colocar almohadas a los lados de tu cabeza y de esa forma no girarla.



La tela de las sábanas también juega un papel importante y la recomendación es que sean de algodón para evitar que marquen la piel. Otra opción es aumentar los productos de belleza anti edad y que prevengan la aparición de arrugas.



FUENTE: http://elcomercio.pe/viu/estar-bien/posicion-que-duermes-puede-ocasionar-arrugas-noticia-1964600