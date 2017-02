Los robos de arte más espectaculares de la historia

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

1. La Mona Lisa



El lombardo Vincenzo Peruggia era un pintor de poca monta, pero se consideraba un patriota y como tal, no admitía que el cuadro más famoso del arte universal estuviera en Francia y no en su patria de origen, Italia. El 21 de agosto de 1911 se puso un uniforme del personal de mantenimiento del Louvre y robó la tabla, dejando tirado el marco. La Gioconda fue recuperada dos años después, aunque se especula que es una falsificación. ¿Sabes quién fue uno de los primeros sospechosos? Pablo Picasso.



2. El Grito y Madonna



El Grito es considerado la obra cumbre de Edvard Munch y Madonna es otra de las piezas maestras del genial expresionista noruego. Ambas fueron robadas el 22 de agosto de 2004 por dos pistoleros enmascarados que ingresaron al Museo Munch de Oslo y sometieron a los guardias. Las obras fueron recuperadas en 2006 tras un trabajo policial.



3. El robo Kunsthal



La noche del 16 de octubre de 2012, una banda entró al Museo Kunsthal de Rotterdam y cargó con 7 piezas valoradas en 100 millones de euros. Increíblemente, los administradores del museo confiaron en los dispositivos técnicos y no había ningún guardia. Picasso, Matisse y Monet son algunos de los nombres involucrados. Los cabecillas y algunos autores fueron capturados, pero las obras siguen sin aparecer.



4. Ritratto di Giovane Uomo



Este retrato de Rafael Sanzio fue robado por los nazis durante la ocupación de Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Es considerada la obra de arte más importante que ha desaparecido desde mediados del siglo XX.



5. La residencia de Esther Koplowitz



Esther Koplowitz, Marquesa de Casa Peñalver, es una de las mujeres más ricas de España. En agosto de 2001, 19 obras fueron robadas de su domicilio en el madrileño Paseo de La Habana, incluyendo 2 Goya, un Gris, un Pisarro y un Brueghel. Los responsables fueron capturados y la mayoría de los cuadros, recuperados.



6. La casa de Diana Widmaier-Picasso



Diana Widmaier-Picasso (Marsella, 1974) no llegó a conocer a su famoso abuelo, fallecido en 1973, pero heredó varias de sus obras. En 2007, ladrones entraron en su domicilio de París aprovechando las débiles medidas de seguridad y cargaron con 3 Picasso. Los cuadros fueron recuperados.



7. El robo Gardner



Isabella Stewart Gardner (1840 – 1924) fue una millonaria, aventurera, mecenas y coleccionista de arte estadounidense. El grueso de su impresionante colección pasó a formar parte del Museo Gardner de Boston. El 18 de marzo de 1990, un comando entró al museo y se llevó 13 obras valoradas en más de 500 millones de dólares. Tres Rembrandt, un Vermeer, 5 Degas, un Manet y un Flinck, entre ellas. El caso sigue sin resolverse.



FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/174779/los-7-robos-de-arte-mas-espectaculares-de-la-historia