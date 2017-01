Tu perro recuerda mucho de ti

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Finalmente podrías tener la respuesta a la pregunta que muchas personas se cuestionan: ¿Mi mascota recuerda las cosas que hacemos juntos? Para las personas, la capacidad de recordar conscientemente experiencias personales y eventos se cree que está vinculado a la auto-conciencia, la cual determina cómo pensamos sobre el pasado y cómo predecimos el futuro. Ahora, un estudio asegura que los perros también tienen este tipo de memoria.





“El estudio es un enfoque creativo para tratar de captar lo que está en la mente de un perro", explica Alexandra Horowitz, del Barnard College en la ciudad de Nueva York.



La memoria episódica es la capacidad de recordar conscientemente cosas que has hecho o presenciado en el pasado, y en el pasado era realmente controvertido pensar que los animales eran conscientes de si mismos. Pero recientemente científicos han demostrado que las especies como los jubias occidentales, colibríes, ratas y los grandes simios, recuerdan secuencias complejas de información para sobrevivir, en pocas palabras tienen memoria "episódica".

Durante el estudio científicos le pidieron a 17 propietarios que enseñaran a sus mascotas un truco llamado "hacer como yo". Los perros aprendieron, por ejemplo, que después de ver a su dueño saltar en el aire, deberían hacer lo mismo cuando se le mandara.







En la siguiente ronda de entrenamiento, los propietarios enseñaron a sus perros a acostarse después de verlos hacer algo como tocar un paraguas abierto o subir en una silla. Aquí ya no estaban obligados a imitar.





El perro entonces tuvo que recordar lo que había que hacía su dueño, aunque no tenía ninguna expectativa de que necesitaba recordar la acción. Los perros tuvieron éxito en 33 de 35 intentos. Probando que los perros tienen algo similar a la memoria episódica.



Eso es similar a la memoria episódica humana, que se descompone a un ritmo más rápido cuando un evento no es grabado intencionalmente.” Afirmaron los investigadores.





Esto demuestra que nuestros perros recuerdan eventos como nosotros, y exponiendo cómo los recuerdos de nuestros perros no se basan simplemente en la repetición y la recompensa.

Y lo más importante es que más probable es que recuerden más de lo que pensamos.



