Los Mastocitos se encuentran presentes de preferencia en tejido respiratorio, piel y tracto gastro - intestinal, lo cual explica por qué una alergia alimentaria no se expresa solamente con sintomatología gastroentérica o digestiva, sino que el paciente puede presentar otitis recurrentes, dermatitis, prurito o picazón, alteraciones respiratorias.





Algunos datos de importancia en relación con alergia alimentaria en caninos y felinos:



• Prevalencia en perros y gatos: 5 – 10 %.



• Del total de dermatitis no afectadas por la estación del año en caninos, el 31 % corresponde a alergia alimentaría



• Síntomas se presentan a partir de los 4 meses de edad.



• El 50 % de los pacientes presenta síntomas antes de cumplir un año



de edad



• Signo principal en perros y gatos: Prurito (Picazón) intenso con lamido y mordeduras de zona de la cola y miembros.



• Áreas localizadas primarias: orejas, base de la cola, pies.(“ears, rears, feet”)



• Los síntomas pueden estar presentes todo el año.



• Otros síntomas: infecciones óticas recurrentes, lesiones tipo hot spot,



frotamiento de la cara, pérdida de pelo, infección secundarias.



• Sintomatología Gastrointestinal (digestiva) incluye vómitos y diarreas.



• Pobre respuesta a tratamientos con antihistamínicos y / o corticoides





Diagnóstico:





Dada la alta cantidad de alérgenos (las partículas que provocan la alergia) a los cuales puede estar expuesto el animal con alergia alimentaria, se hace imprescindible identificar y cuantificar las sustancias que desencadenan el cuadro.





Una alternativa disponible tanto en Chile como a nivel internacional se denomina Spot Platinum, que es un test serológico que a partir de una pequeña muestra de sangre es capaz de identificar con precisión 24 alérgenos alimentarios y otros 67 agentes alergénicos.





Es de vital importancia considerar que el 100 % de los pacientes alérgicos presenta reactividad positiva a alérgenos ambientales y alimentarios, por lo que la terapia debe ser de tipo integral, abordando el aspecto alimentario, el manejo de algunas variables medioambientales, más el tratamiento de hiposensibilización o inmunoterapia.





Corolario:



La alergia alimentaria es una entidad que se encuentra con frecuencia en la práctica clínica de caninos y felinos y que muchas veces es subdiagnosticada. Este sub - diagnóstico lleva a errores en la terapia, especialmente con el uso indiscriminado de corticoides y porque el paciente no es tratado en forma integral, considerando que la alergia alimentaria siempre se asocia con atopía..



FUENTE: https://www.clubmascotas.cl/1797/