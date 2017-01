Ahorra en belleza.

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si necesitas guardar dinero para alguna ocasión especial te recomendamos que aproveches al máximo tus productos de belleza, notarás que tus ahorros crecen.



1. Di que sí a las muestras: Cuando vas al centro comercial, en ocasiones, te obsequian pequeños envases o bolsas con productos. Éstas las puedes usar un par de veces.



2. Busca productos dos en uno: Nada como los shampoo con acondicionador o los polvos minerales que funcionan como base, te ahorras la compra de otro y cumplen la misma función.



3. Corta los envases plásticos por la mitad: ¿Se terminó tu crema de manos favorita? Probablemente no, parte su envase y en éste notaras que aun queda un poco.



4. Opta por las academias de belleza: Si necesitas un nuevo corte de cabello puedes ir a una de éstas, ya que cobran poco y los profesores se encargan de que los estudiantes no dañen tu pelo.



5. No uses demasiada crema hidratante: Tu piel absorbe muy poca cantidad de ésta y la demás queda de sobra.