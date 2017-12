Ashley Graham es la primera mujer curvy en la lista de las modelos mejor pagadas del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Su esposo, el cineasta Justin Ervin, es su fan número uno.



Ashley Graham tiene 30 años y posee un cuerpo de curvas pronunciadas y es una referente en el mundo de la moda.



Es dueña de su belleza natural y una mujer que muestra con orgullo su escultural figura, es la representante de las tallas más comunes entre las mujeres.



La modelo fue descubierta por un agente de la agencia I & I mientras se encontraba de compras en el Oak View Mall de Omaha en Nebraska en el 2000, cuando apenas tenía 12 años.



Un año después fue fichada por la agencia Wilhelmina Models y luego por Ford Models.



Tiene 8 líneas de ropa interior llamada Addition Elle, firmó con la colección cápsula para Dressbarn y presentó una colección de baño con Swimmsuitforall, su empresa ahora tiene 1.6 millones de dólares.



Ashley Graham fue la protagonista en Fashion Week de Nueva York, también posó desnuda para el fotográfo Matthew Eades y acaparó la revista femenina Grazia en la edición británica de septiembre, fue la entrega más importante de la moda bajo el título: “Big Fashion Issue”.



La modelo logró conquistar el Calendario Pirelli y la portada en traje de baño en la revista masculina Sports Illustrated, donde han posado las mujeres mejores pagadas de la industria como Elle McPherson o Heidi Klum.



Algo que hace Ashley Graham es apoyar campañas como Plus is Equal, la cual busca una representación en la moda de las mujeres con curvas y romper con las viejas tallas bajo cero que le exigían a las modelos.



El plan de Graham es dejar huella y establecer un cambio en la industria fashionista, por eso es una de las figuras principales del movimiento Health at Every Size, que busca inspirar a las personas a llevar un estilo de vida saludable.



Ahora Ashley Graham es la primer modelo curvy mejor pagada del mundo con 5.5 millones de dólares.



En la lista de las 10 modelos mejor pagadas del mundo se encuentra en el puesto 10, pero es la primera modelo de talla arriba de cero en figurar en el listado.