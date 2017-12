¿Qué dice la forma de tus uñas de tu personalidad?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿O no le encanta a la gente definir su personalidad por sus hábitos de conducta y rasgos físicos? Algunos están respaldados por la ciencia, mientras que otros son simples estudios o teorías personales. Esta, por ejemplo, no está respaladada por la ciencia, y define la personalidad de los demás de acuerdo a la forma de sus uñas. Dejaré que ustedes decidan qué tan certera resultó.



Largas: Si son más largas de lo normal, quiere decir que esa persona les ha dedicado más tiempo y esfuerzo que otras. Seguro es una persona atenta, respetuosa y dedicada. Además deja una impresión de ser perseverante y, por obvias razones, un poquito vanidosa.



Cortas: Si tiene las uñas cortas, seguramente es una persona realista y no le importa lo que digan los demás de ella. Entre más cortas sean, más exigente es su sentido del humor. Y si las uñas tienen esa longitud porque se las muerde, seguro es una persona nerviosa y ansiosa.



Redondas: Las personas con uñas lindas y redondas tienden a tener una disposición más relajada y una actitud súper positiva y alegre. Esta forma sugiere a una persona que gusta hacer un esfuerzo, pero al mismo tiempo disfruta de la practicidad y funcionalidad de las cosas, incluso de su propia imagen.



Forma de huevo: Las uñas un poco largas y en forma de huevo hablan de una persona extrovertida y que adora hablar con las personas. De hecho, posiblemente no le guste estar sola en lo absoluto y siempre forma parte del círculo social más alegre.



Mordidas: Este es OBVIO, las personas que se muerden las uñas son NERVIOSAS o simplemente se estresan muy fácilmente. Si lo hacen sólo por momentos, es porque usualmente saben controlar sus emociones y pensamientos, pero a veces la vida se vuelve más ansiosa de lo normal.



Forma triangular: Las uñas con forma triangular se ven increíbles y sugieren a una persona extrovertida y tal vez un poco engreída. Aún así, indagando más en la personalidad de estas personas, podemos encontrar un poco de extravagancia disfrazada de inseguridad y falta de confianza.



Triángulo invertido: Las uñas con forma de triángulo invertido son difíciles, así que determinan a a una persona muy determinada, perseverante y que sabe exactamente qué es lo que quiere. Seguramente también es firme, justa, pero al mismo tiempo algo reservada.



Almendra: Las personas que tienen uñas de almendra adoran las tendencias y la moda, pero la verdad es que también les gusta mucho divertirse con su imagen. En cambio, al mismo tiempo son leales y pueden ser increíblemente amistosas.



Espada: Como el nombre sugiere, no querrás enfrentarte con una persona que tiene las uñas rectas. Este estilo usualmente refleja a una persona que no teme hablar para defenderse o simplemente empujar los límites. Le importa muy poco lo que dicen los demás de ella y SIEMPRE está al tanto de lo que sucede a su alrededor.